Para los amantes de la pizza: estas son las reconocidas como las “10 Pizzerías Emblemáticas Porteñas”

Uno de las características de la gastronomía porteña es, sin dudas, su vasta oferta de pizzerías. Los amantes de este clásico tienen opciones para todos los gustos y en todos los barrios de Buenos Aires.

Ahora, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) entrega, por primera vez, la distinción oficial de “Pizzería Emblemática Porteña” a diez establecimientos de CABA que preservan la auténtica tradición de la pizza argentina.

Qué se tuvo en cuenta para la selección

Entre los múltiples requisitos que deben cumplir los establecimientos para obtener esta denominación, hay tres de ellos que desde la asociaciones califican como fundamentales:

Producción artesanal en el propio local

Más de 50 años de trayectoria

Uso de hornos tradicionales

También se reconoce que, considerando el contexto actual del turismo gastronómico, estas pizzerías apunten a ser polos de atracción para visitantes nacionales e internacionales, que buscan “vivir experiencias auténticas y conocer los sabores distintivos de la pizza argentina”.

Cuáles son las primeras 10 pizzería con este reconocimiento

En esta primera entrega, recibirán su plaqueta de reconocimiento las siguientes pizzerías históricas de la Ciudad: La Americana, El Fortín, Güerrin, El Cuartito, Las Cuartetas, Pin Pun, Casa Burgio, Angelín, La Mezzetta y Banchero (La Boca).

Asimismo, los próximos diez establecimientos que serán distinguidos como Pizzerías Emblemáticas: El Cedrón (Mataderos), Los Maestros (Barrio Norte), Pirilo (San Telmo), Los Campeones (Barracas), San Carlos (Caballito), Torino Norte (Paternal), Pizzería José (Devoto), Palacio de la Pizza (Microcentro), El Trébol 1969 (Villa Crespo) y San Antonio (Boedo).