Información General / Transporte

Nueva línea de colectivos en Buenos Aires: cuál será su recorrido y cuándo comenzará a funcionar

Se trata de la 197, que surge del desoblamiento del servicio de la 129.

Claudia Mercado
Claudia Mercado

29 de agosto de 2025,

Nueva línea de colectivos en Buenos Aires: cuál será su recorrido y cuándo comenzará a funcionar
Nueva línea de colectivos en Buenos Aires: cuál será su recorrido (Clarín).

La Secretaría de Transporte aprobó la creación de la línea 197 en el AMBA. Esta surge del desdoblamiento del servicio de la histórica 129.

La cartera oficializó la medida a través de la Resolución 42/2025, tras aprobar la solicitud de la empresa La Central de Vicente López.

De esta manera, varios ramales que eran de la línea 129 pasarán a formar parte de la nueva 197, que tendrá una tarifa común más accesible y se enfocará en los viajes urbanos dentro del conurbano bonaerense.

Así, la línea 129 quedará concentrada en los trayectos de larga distancia hacia La Plata y la flamante 197 cubrirá recorridos urbanos en el sur del Gran Buenos Aires. Además, se incorporarán unidades cero kilómetro para mejorar la flota. Comenzará a funcionar el próximo lunes 1° de septiembre.

Cómo quedan los servicios de las líneas 129 y 197

Línea 129

Servicios Comunes (por Autopista Dr. Ricardo Balbín - Autopista Buenos Aires - La Plata y Camino Centenario):

  • Recorrido A: Plaza Miserere - Terminal de Ómnibus de La Plata.
  • Recorrido B: Retiro – Terminal de Ómnibus de La Plata.
  • Recorrido C: Estación Marcelo T. de Alvear (Metrobús 9 de Julio) – Terminal de Ómnibus La Plata.

Servicios Expresos (por Autopista Dr. Ricardo Balbín - Autopista Buenos Aires - La Plata)

  • Recorrido D: Plaza Miserere - Terminal de Ómnibus de La Plata.
  • Recorrido E: Retiro – Terminal de Ómnibus de La Plata.
  • Recorrido F: Estación Marcelo T. de Alvear (Metrobús 9 de Julio) – Terminal de Ómnibus La Plata.

Línea 197

Servicios Comunes

  • Recorrido A: Plaza Miserere - Ingeniero Allan (Florencio Varela).
  • Recorrido B: Plaza Miserere - Barrio Marítimo (Berazategui).
  • Recorrido C (por Sarandí): Retiro - Rotonda Gutiérrez.
  • Recorrido D (por acceso Sudeste, Autopista Perón): Retiro - Rotonda Gutiérrez.
  • Recorrido E (por acceso Sudeste, Autopista Perón): Retiro - Estación Florencio Varela.

Servicios Expresos (por Autopista Dr. Ricardo Balbín - Autopista Buenos Aires - La Plata)

  • Recorrido F: Plaza Miserere – Rotonda Gutiérrez.
  • Recorrido G: Retiro – Rotonda Gutiérrez.
  • Recorrido H: Retiro - Rotonda Gutiérrez.

Temas Relacionados

MÁS DE Transporte
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS