Nueva línea de colectivos en Buenos Aires: cuál será su recorrido y cuándo comenzará a funcionar

La Secretaría de Transporte aprobó la creación de la línea 197 en el AMBA. Esta surge del desdoblamiento del servicio de la histórica 129.

La cartera oficializó la medida a través de la Resolución 42/2025, tras aprobar la solicitud de la empresa La Central de Vicente López.

De esta manera, varios ramales que eran de la línea 129 pasarán a formar parte de la nueva 197, que tendrá una tarifa común más accesible y se enfocará en los viajes urbanos dentro del conurbano bonaerense.

Así, la línea 129 quedará concentrada en los trayectos de larga distancia hacia La Plata y la flamante 197 cubrirá recorridos urbanos en el sur del Gran Buenos Aires. Además, se incorporarán unidades cero kilómetro para mejorar la flota. Comenzará a funcionar el próximo lunes 1° de septiembre.

Cómo quedan los servicios de las líneas 129 y 197

Línea 129

Servicios Comunes (por Autopista Dr. Ricardo Balbín - Autopista Buenos Aires - La Plata y Camino Centenario):

Recorrido A: Plaza Miserere - Terminal de Ómnibus de La Plata.

Recorrido B: Retiro – Terminal de Ómnibus de La Plata.

Recorrido C: Estación Marcelo T. de Alvear (Metrobús 9 de Julio) – Terminal de Ómnibus La Plata.

Servicios Expresos (por Autopista Dr. Ricardo Balbín - Autopista Buenos Aires - La Plata)

Recorrido D: Plaza Miserere - Terminal de Ómnibus de La Plata.

Recorrido E: Retiro – Terminal de Ómnibus de La Plata.

Recorrido F: Estación Marcelo T. de Alvear (Metrobús 9 de Julio) – Terminal de Ómnibus La Plata.

Línea 197

Servicios Comunes

Recorrido A: Plaza Miserere - Ingeniero Allan (Florencio Varela).

Recorrido B: Plaza Miserere - Barrio Marítimo (Berazategui).

Recorrido C (por Sarandí): Retiro - Rotonda Gutiérrez.

Recorrido D (por acceso Sudeste, Autopista Perón): Retiro - Rotonda Gutiérrez.

Recorrido E (por acceso Sudeste, Autopista Perón): Retiro - Estación Florencio Varela.

Servicios Expresos (por Autopista Dr. Ricardo Balbín - Autopista Buenos Aires - La Plata)