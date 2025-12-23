Navidad: cómo funcionan el transporte, los bancos y supermercados el 24 y 25 de diciembre

La celebración de la Navidad, el 25 de diciembre, es feriado nacional en la Argentina y, como ocurre cada año, modifica el funcionamiento de servicios esenciales como el transporte público, los bancos y los supermercados. A esto se suma que el martes 24, si bien no es feriado oficial, suele tener atención parcial en numerosos sectores.
Por este motivo, miles de personas buscan saber con anticipación cómo se organizarán los servicios durante ambas jornadas para planificar traslados, compras y trámites
Transporte público: horarios especiales el 24 y el 25
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) difundió un cronograma especial para los servicios durante Nochebuena y Navidad.
Subte y Premetro
- Martes 24: funcionamiento de 6 a 22 horas
- Miércoles 25: funcionamiento de 8 a 22 horasEl detalle por línea se puede consultar en el sitio oficial de Emova.
Trenes
- El 24 de diciembre los trenes circularán con cronograma de sábados, con último servicio alrededor de las 23.50.
- El 25 de diciembre, el servicio funcionará con esquema de feriado, con último tren cerca de las 21 horas.
- En el tren Mitre, por obras de renovación, habrá modificaciones en los primeros y últimos servicios del 24 al 26 en los ramales Tigre, Mitre y Suárez.
Colectivos
- 24 de diciembre: servicio habitual hasta la tarde, con frecuencias reducidas hacia la noche, según la empresa.
- 25 de diciembre: esquema de feriado, con recorridos que comienzan cerca de las 8 y finalizan alrededor de las 22.30.
Ecobici
- 24: pases básicos, intensivos y turísticos disponibles.
- 25: pases intensivos, recreativos y turísticos.
Bancos: cerrados el 25 de diciembre
Según el calendario de feriados del Banco Central (BCRA):
- Martes 24: atención normal o reducida, según cada entidad.
- Miércoles 25: bancos cerrados en todo el país.
De todos modos, home banking, banca móvil y cajeros automáticos funcionarán con normalidad.
Supermercados: atención limitada y cierres
- 24 de diciembre: la mayoría de los supermercados abrirá con horario reducido.
- 25 de diciembre: varias cadenas cerrarán sus sucursales, mientras que otras podrán abrir solo algunos locales.
Se recomienda consultar previamente los sitios web y redes sociales oficiales de cada empresa.
Otros servicios en CABA durante Navidad
- Peajes: funcionamiento normal, con horario pico de fin de semana.
- Estacionamiento: permitido donde suele estar prohibido en días hábiles; no rige el estacionamiento medido.
- Recolección de residuos: suspendida el 24, normal el 25.
- Hospitales: guardias y áreas críticas activas; consultorios y vacunatorios cerrados.
- Administración pública: oficinas cerradas el 24 y el 25 (el 24 fue declarado asueto).
- Policía y Bomberos: guardias activas las 24 horas.
- Cementerios: servicios con horarios reducidos y esquemas especiales ambos días.