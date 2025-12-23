Navidad: cómo funcionan el transporte, los bancos y supermercados el 24 y 25 de diciembre

La celebración de la Navidad, el 25 de diciembre, es feriado nacional en la Argentina y, como ocurre cada año, modifica el funcionamiento de servicios esenciales como el transporte público, los bancos y los supermercados. A esto se suma que el martes 24, si bien no es feriado oficial, suele tener atención parcial en numerosos sectores.

Por este motivo, miles de personas buscan saber con anticipación cómo se organizarán los servicios durante ambas jornadas para planificar traslados, compras y trámites

Transporte público: horarios especiales el 24 y el 25

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) difundió un cronograma especial para los servicios durante Nochebuena y Navidad.

Subte y Premetro

Martes 24 : funcionamiento de 6 a 22 horas

Miércoles 25: funcionamiento de 8 a 22 horasEl detalle por línea se puede consultar en el sitio oficial de Emova.

Trenes

El 24 de diciembre los trenes circularán con cronograma de sábados , con último servicio alrededor de las 23.50 .

El 25 de diciembre , el servicio funcionará con esquema de feriado , con último tren cerca de las 21 horas .

En el tren Mitre, por obras de renovación, habrá modificaciones en los primeros y últimos servicios del 24 al 26 en los ramales Tigre, Mitre y Suárez.

Colectivos

24 de diciembre : servicio habitual hasta la tarde, con frecuencias reducidas hacia la noche , según la empresa.

25 de diciembre: esquema de feriado, con recorridos que comienzan cerca de las 8 y finalizan alrededor de las 22.30.

Ecobici

24 : pases básicos, intensivos y turísticos disponibles.

25: pases intensivos, recreativos y turísticos.

Bancos: cerrados el 25 de diciembre

Según el calendario de feriados del Banco Central (BCRA):

Martes 24 : atención normal o reducida, según cada entidad.

Miércoles 25: bancos cerrados en todo el país.

De todos modos, home banking, banca móvil y cajeros automáticos funcionarán con normalidad.

Supermercados: atención limitada y cierres

24 de diciembre : la mayoría de los supermercados abrirá con horario reducido .

25 de diciembre: varias cadenas cerrarán sus sucursales, mientras que otras podrán abrir solo algunos locales.

Se recomienda consultar previamente los sitios web y redes sociales oficiales de cada empresa.

