Murió Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes

En las últimas horas se anunció el fallecimiento de Álvaro Mangino Schmid a sus 72 años, quien fue conocido por el mundo entero junto a sus compañeros luego de sobrevivir 72 días en la montaña tras el accidente aéreo recordado como la tragedia de los Andes.

Mangino Schmid formaba parte de los 16 sobrevivientes del accidente del avión FAU 571 que se estrelló en la Cordillera de Los Andes en octubre de 1972.

La noticia fue anunciada por las redes sociales del equipo de rugby Old Christians Club al que pertenecían los uruguayos que se estrellaron contra uno de los riscos de la cordillera, a 3600 metros de altura, luego de sufrir un desperfecto dentro del avión.

Un 13 de octubre del año 1972, el avión que trasladaba al equipo de rugby de Uruguay a Chile colisionó en la cordillera andina provocando la muerte de 13 de los 40 tripulantes. Del resto de los pasajeros, una gran cantidad falleció tras luchar días en un ambiente hostil e inhóspito para cualquier forma de vida existente.

De esa forma, tan solo 16 de ellos lograron sobrevivir transcurridos 72 días en medio de la nieve. Una de las tragedias más recordadas y que impactó a la sociedad.

El recuerdo de Álvaro Mangino de la tragedia de los Andes

En 2024, luego de la salida de “La sociedad de la nieve”, Mangino compartió una fotografía con su último ascenso al Valle, donde experimentó una sensación distinta.

“Una vez que bajamos y llegamos al campamento donde pasamos la noche, el cielo nos regaló un doble arcoíris. Me gusta pensar que era una señal de mis amigos que se quedaron en la montaña de que estaban contentos de que los habíamos ido a visitar. Yo ya sabía que era la última vez que iba a subir y me estaba despidiendo”, escribió en su cuenta de Instagram. Para ese entonces no se encontraba bien de salud y precisaba de asistencia de oxígeno.

Álvaro Mangino es el tercero de los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes que fallece, después de Javier Methol, el 4 de junio de 2015 y José Luis Inciarte, el 27 de julio de 2023.