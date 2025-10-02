Medicamentos gratis para jubilados: el PAMI entregará sin costo a quienes cumplan estos requisitos en octubre 2025

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a jubilados y pensionados la posibilidad de acceder a medicamentos gratuitos o con descuentos significativos, a través del Subsidio por Razones Sociales. Tras las modificaciones recientes, la cobertura alcanza hasta el 100% en medicamentos ambulatorios, especialmente para quienes perciben una jubilación mínima y media.

Además, el programa garantiza la cobertura total en tratamientos especiales establecidos por la legislación vigente, entre ellos:

Diabetes

Cáncer (oncológicos y oncohematológicos)

Hemofilia

VIH y Hepatitis B y C

Trasplantes

Trastornos hematopoyéticos

Artritis reumatoidea

Enfermedades fibroquísticas

Tratamientos oftalmológicos intravítreos

Osteoartritis

Insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

¿Cómo inscribirse al programa de medicamentos gratis de PAMI?

Los afiliados deben realizar un trámite digital en la web oficial de PAMI. El paso a paso es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial de PAMI y elegir la opción “Trámites Web”. Seleccionar “Medicamentos sin cargo por subsidio social” y luego “Iniciar este trámite”. Completar los datos solicitados: número de afiliado, DNI y número de trámite del último DNI. Indicar si el trámite lo realiza el titular o un familiar. Responder las preguntas del formulario. Finalizar la carga de documentación y obtener el número de caso para hacer el seguimiento.

Requisitos para acceder a los medicamentos gratuitos

Los jubilados y pensionados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos . En hogares con un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD) , el límite se extiende a 3 haberes mínimos .

No estar afiliado a una obra social de medicina prepaga.

No ser propietario de más de un inmueble.

No tener aeronaves o embarcaciones de lujo.

No poseer un vehículo con menos de 10 años de antigüedad (excepto en hogares con una persona con CUD, donde se permite un vehículo).

No ser titular de activos societarios que reflejen capacidad económica plena.

En caso de no cumplir los primeros requisitos, pero que el gasto en medicamentos represente el 15% o más de los ingresos, el afiliado podrá solicitar la cobertura al 100% por vía de excepción, presentando:

Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13).

Escala de vulnerabilidad socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05).

Revalidación médica.

Cabe destacar que los Veteranos de Guerra del Atlántico Sur también deben realizar la solicitud, aunque no están sujetos a los mismos requisitos.

Documentación necesaria

Para acceder al beneficio, el afiliado debe presentar: