Lo que nunca deberías hacer al ducharte en invierno, según una dermatóloga

Con la llegada del invierno en Argentina, es normal buscar abrigo y calor en cada rincón: ropa gruesa, estufas encendidas, mantas y largas duchas calientes. Sin embargo, una costumbre muy común puede estar afectando seriamente la salud de tu piel.

La médica dermatóloga María Marcos, conocida en redes sociales como @dra.mariamarcos, advirtió en uno de sus videos virales en TikTok sobre un error que muchas personas cometen al ducharse en los días más fríos.

Qué es lo que no hay que hacer en la ducha de invierno

“El agua muy caliente es algo que no haría ni recomendaría como dermatóloga”, aseguró Marcos. ¿El motivo? Las duchas prolongadas con agua muy caliente, especialmente si se usan esponjas o jabones agresivos, eliminan los lípidos naturales que protegen la piel. Esto puede dejarla seca, tirante, y más propensa a la irritación o enrojecimiento.

Además, frotar la piel con fuerza termina de dañar la barrera protectora. Por eso, la profesional recomienda optar por duchas cortas, con agua templada, sin refregar en exceso y usando limpiadores suaves.

Bolsas de agua caliente y mantas térmicas: precauciones clave

Otro hábito típico del invierno es usar bolsas de agua caliente o mantas térmicas para calentar la cama o el sillón. Aunque parecen inofensivas, la dermatóloga advierte que pueden causar irritaciones o incluso quemaduras si se apoyan directamente sobre la piel.

Una de las maneras de pasar el invierno, tiene que tener sus precauciones.

“La solución es simple: siempre colocar una capa de tela entre la fuente de calor y el cuerpo, como una sábana o una prenda”, aconseja.

El protector solar también se usa en invierno

Muchas personas creen que el protector solar es solo para el verano. Sin embargo, la doctora Marcos explica que los rayos UV siguen siendo perjudiciales incluso en días fríos o nublados.

Uso del protector solar

“Que no sientas el sol no significa que no esté dañando tu piel”, afirma. Por eso, recomienda aplicar protector solar todos los días en el rostro, el cuello y las zonas expuestas, también durante el invierno.

Cómo cuidar tu piel en invierno: consejos básicos