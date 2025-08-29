Llega la Primavera y las cucarachas: el cítrico que las aleja de tu casa

A medida que va llegando la primavera y los días cálidos, los insectos también se hacen presentes. Uno de los más frecuentes en la casa de los argentinos son las cucarachas, que buscan comida y refugio cuando las temperaturas aumentan tras el frío del otoño y del invierno.

Para eliminarlas hay muchos productos químicos, pero también existe un truco casero efectivo que actúa como repelente natural: el limón.

Cómo usar el limón para las cucarachas

Para que estos insectos se acerquen a los ambientes de las casas es una buena solución usar el limón. Las cucarachas detestan el olor a los cítricos y el intenso aroma de la fruta funciona como barrera natural. Las tres opciones para aprovechar su efecto son:

Poner cáscaras frescas de limón en rincones estratégicos de cualquier zona donde hayas visto cucarachas.

Frotar superficies con jugo de limón para alejar a las plagas.

Hacer una mezcla de agua y ralladura de limón para limpiar pisos, mesadas y otras superficies.

La cáscara del limón es una de las características más importantes que tiene esta fruta y que además contiene muchos nutrientes que usualmente no se suelen ingerir.

Qué ventajas te da el limón

Lo cierto es que además de expulsar a las cucarachas, también sirve para aquellos que buscan evitar los productos químicos de las casas y mantener un aroma fresco, y agradable en todos los ambientes.