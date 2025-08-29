Información General / primavera

Llega la Primavera y las cucarachas: el cítrico que las aleja de tu casa

Un cítrico que tenés en tu cocina, puede alejar a las cucarachas de forma natural para que no sean un dolor de cabeza con la llegada de los días cálidos.

Ramiro Pérez
Ramiro Pérez

29 de agosto de 2025,

Llega la Primavera y las cucarachas: el cítrico que las aleja de tu casa
El truco para eliminar las cucarachas.

A medida que va llegando la primavera y los días cálidos, los insectos también se hacen presentes. Uno de los más frecuentes en la casa de los argentinos son las cucarachas, que buscan comida y refugio cuando las temperaturas aumentan tras el frío del otoño y del invierno.

Para eliminarlas hay muchos productos químicos, pero también existe un truco casero efectivo que actúa como repelente natural: el limón.

Cómo usar el limón para las cucarachas

Para que estos insectos se acerquen a los ambientes de las casas es una buena solución usar el limón. Las cucarachas detestan el olor a los cítricos y el intenso aroma de la fruta funciona como barrera natural. Las tres opciones para aprovechar su efecto son:

  • Poner cáscaras frescas de limón en rincones estratégicos de cualquier zona donde hayas visto cucarachas.
  • Frotar superficies con jugo de limón para alejar a las plagas.
  • Hacer una mezcla de agua y ralladura de limón para limpiar pisos, mesadas y otras superficies.
La cáscara del limón es una de las características más importantes que tiene esta fruta y que además contiene muchos nutrientes que usualmente no se suelen ingerir.
La cáscara del limón es una de las características más importantes que tiene esta fruta y que además contiene muchos nutrientes que usualmente no se suelen ingerir.

Qué ventajas te da el limón

Lo cierto es que además de expulsar a las cucarachas, también sirve para aquellos que buscan evitar los productos químicos de las casas y mantener un aroma fresco, y agradable en todos los ambientes.

Además de sus múltiples usos en la cocina, las cáscaras de limón tienen muchísimos beneficios que las vuelven fundamentales en la limpieza del hogar. (Freepik)
Además de sus múltiples usos en la cocina, las cáscaras de limón tienen muchísimos beneficios que las vuelven fundamentales en la limpieza del hogar. (Freepik)

Temas Relacionados

MÁS DE primavera
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS