Licencias de conducir: quiénes pueden perder su carnet y cómo renovarlo en octubre de 2025

En octubre de 2025 comenzaron a regir nuevas exigencias para los conductores con licencias profesionales en Argentina. Los controles psicofísicos y los cursos de capacitación obligatoria serán determinantes para mantener el permiso de transporte de pasajeros y cargas.

El Gobierno actualizó los requisitos con el objetivo de reforzar la seguridad vial y garantizar que los choferes estén en condiciones físicas y psicológicas para manejar. Esta medida alcanza a aquellos que manejan colectivos, camiones, taxis, remises o vehículos que transporten sustancias peligrosas.

Quiénes pueden perder la licencia profesional

De acuerdo a la normativa vigente, los choferes podrían perder su carnet profesional si presentan alguna de las siguientes situaciones:

Acumular faltas graves de tránsito.

No aprobar los exámenes psicofísicos exigidos por la autoridad de control.

Presentar documentación adulterada o falsa.

No realizar los cursos de capacitación obligatorios requeridos para la categoría profesional.

Solo abrá atención para las licencias profesionales.

Cómo renovar la licencia profesional en octubre de 2025

El trámite tendrá varios pasos obligatorios para quienes desean renovar su licencia profesional a partir de octubre.

Tener la licencia vigente o vencida por no más de 90 días.

Presentar DNI original y copia.

Aprobar el examen psicofísico (controles médicos, oftalmológicos y psicológicos).

Presentar el certificado de antecedentes penales (según el municipio).

Acreditar el certificado de antecedentes de tránsito (libre deuda de infracciones).

Presentar la constancia de CUIL.

Abonar las tasas correspondientes.

Precios en CABA a octubre de 2025

Renovación: $28.750

Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT): $6.800

En algunas jurisdicciones se pedirán cursos de actualización o reentrenamiento, especialmente para los que manejan transporte de pasajeros o cargas peligrosas.

El trámite puede hacerse online en la web del organismo de tránsito local, pero es obligatoria la presentación presencial para rendir los exámenes y entregar la documentación.

Si el conductor no renueva en el plazo establecido, la licencia profesional quedará suspendida automáticamente, y el chofer no podrá trabajar hasta regularizar la situación.