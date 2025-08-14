Las impactantes fotos de los “conejos zombis” con cuernos negros que aparecieron en Estados Unidos y alarmaron en redes

En las últimas horas, unas imágenes insólitas comenzaron a circular en redes sociales y dejaron a miles de usuarios entre sorprendidos y perturbados: conejos con cuernos negros, apodados por los internautas como “zombis”, “Frankenstein” o incluso “demoníacos”.

Las fotos fueron tomadas en Fort Collins, Colorado (Estados Unidos) y rápidamente se viralizaron en Instagram, X y YouTube. Algunos creyeron que se trataba de creaciones hechas con Inteligencia Artificial, pero las autoridades confirmaron que son completamente reales. “Así es como comienza el virus zombi”, escribió un residente en tono de broma. Otro usuario exclamó: “¡¿Ahora tenemos malditos conejos zombis?!”.

¿Por qué estos conejos tienen cuernos negros?

Según informó Colorado Parks and Wildlife, los animales están afectados por una enfermedad conocida como Virus del Papiloma Shope. Esta patología, aunque visualmente impactante, es relativamente inofensiva y provoca el crecimiento de masas negras o marrones que parecen cuernos en la cabeza y el cuerpo del animal.

La portavoz Kara Van Hoose explicó que no es un fenómeno nuevo y que suelen recibir reportes cada verano, cuando pulgas y garrapatas, principales transmisores del virus, están más activas.

Alarma en Estados Unidos por la aparición de conejos con “tentáculos” y “espinas” en la cabeza (Gentileza)

Desde la Universidad de Missouri detallaron que el contagio también puede darse de conejo a conejo, pero no afecta a humanos ni a mascotas como perros o gatos.

Recomendaciones de las autoridades

Aunque el virus no representa un peligro para las personas, las autoridades advirtieron que no se debe tocar ni intentar capturar a los conejos infectados. El contacto podría facilitar la propagación de la enfermedad entre la fauna silvestre.

Las imágenes de estos animales, entre tiernos y perturbadores, acumulan miles de comentarios y reacciones. Lo que para algunos es un simple fenómeno biológico, para otros es material digno de una película de terror.