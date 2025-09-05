Las 7 maravillas naturales de Argentina, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial se animó a seleccionar las 7 maravillas de Argentina, un país que combina paisajes naturales únicos con una riqueza cultural e histórica que lo vuelve un destino incomparable.

El listado incluye sitios icónicos que atraen tanto a turistas de todo el mundo como a argentinos que redescubren su propio país.

1. Cataratas del Iguazú (Misiones)

Consideradas una de las caídas de agua más imponentes del planeta, las Cataratas del Iguazú son Patrimonio de la Humanidad y Maravilla Natural del Mundo. El Parque Nacional Iguazú protege una biodiversidad inigualable y cada año recibe millones de visitantes.

Cataratas del Iguazú, uno de los destinos que apuesta a ser de los más visitados en este verano.

2. Glaciar Perito Moreno (Santa Cruz)

En el corazón del Parque Nacional Los Glaciares se encuentra el Perito Moreno, uno de los glaciares más famosos del mundo. Sus desprendimientos de hielo, que caen con estruendo al Lago Argentino, son un espectáculo único que nadie olvida.

Glaciar Perito Moreno. Santa Cruz. Foto: Civitatis

3. Quebrada de Humahuaca (Jujuy)

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la Quebrada deslumbra con sus cerros multicolores, entre ellos el famoso Cerro de los Siete Colores. Además de su belleza, guarda una profunda historia cultural vinculada a pueblos originarios y al Camino del Inca.

Los colores del cerro Paleta del Pintor son el telón de fondo para la postal que testimonia el paso del turista por Maimará.

4. Monte Aconcagua (Mendoza)

Con sus 6.962 metros sobre el nivel del mar, el Aconcagua es la cima más alta de América y un ícono de la Cordillera de los Andes. Cada año recibe a montañistas de todo el mundo que buscan alcanzar su cumbre.

La vista desde la cima del Aconcagua te permite apreciar su belleza natural.

5. Parque Nacional Talampaya (La Rioja)

Sus formaciones rocosas rojizas y cañones gigantes convierten a Talampaya en un escenario natural impresionante. Además, es un sitio clave para la paleontología y la arqueología argentina.

Talampaya es uno de los pocos yacimientos en el mundo que contiene un interesante y completo registro de vertebrados fósiles que permite explicar su evolución y el desarrollo de la vida en la región durante todo el período Triásico. (Gentileza: APN)

6. Península Valdés (Chubut)

Declarada Patrimonio de la Humanidad, es un santuario de vida marina. Allí se pueden avistar ballenas francas australes, orcas, lobos marinos y pingüinos en su hábitat natural, lo que la convierte en uno de los lugares más visitados de la Patagonia.

Península Valdés es uno de los paisajes premiados. (Madryn.org)

7. Tren a las Nubes (Salta)

Una de las obras de ingeniería más sorprendentes del país. Este tren recorre la puna salteña a más de 4.000 metros de altura, cruzando viaductos y paisajes inolvidables que parecen de otro mundo.