La NASA vuelve a la Luna después de más de 50 años: cuándo será la misión Artemis II

La NASA confirmó que la ventana de lanzamiento para Artemis II a la Luna tendrá su apertura el próximo 6 de febrero y se extenderá hasta abril. La misión tripulada será el primer vuelo humano a la Luna en más de 50 años y significa un paso importante para restablecer una presencia sostenida en el satélite, con fines de exploración y científicos.

Artemis II: cómo será la misión a la Luna

La aventura se realizará a través de la cápsula Orión y tendrá una duración aproximada de diez días. La tripulación será conformada por cuatro personas: Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista), y Jeremy Hansen (astronauta canadiense). Lo que se busca es verificar sistemas, poner a prueba el soporte vital y practicar maniobras para futuras misiones lunares.

El despegué usará el cohete Space Launch System (SLS), que llevará a Orion hasta la órbita antes de desprender etapas. Luego de dos órbitas alrededor de la Tierra, en la etapa superior, hará encendidos para elevar la trayectoria y alcanzar la velocidad necesaria para la inyección translunar que enviará la nave en un tránsito de cuatro días hacia la Luna.

La presentación oficial de la tripulación en la misión Artemis II.

Primero, la fase de operaciones será la encargada de hacer maniobras de proximidad, luego, cederá el control a los equipos en Tierra para completar verificaciones.

Artemis II aprovechará esas órbitas iniciales para evaluar soporte vital y otros sistemas críticos, y verificar que todo está listo para misiones de mayor duración, incluida Artemis III.

Con esta misión, la NASA busca impulsar la investigación científica y generar beneficios industriales y comerciales en la Luna. Además, el programa pretende certificar las bases tecnológicas y operativas para misiones humanas a Marte en el futuro. Los datos servirán para planificar fases del programa lunar y optimizar operaciones.

Ensayo y preparativos

El pasado 20 de diciembre la tripulación hizo un ensayo general. Una prueba de demostración de la cuenta regresiva en la que se probaron los trajes y repasaron la cronología del lanzamiento.

Para la NASA será fundamental saber si esta misión tiene éxito o no, para llevar adelante exploraciones más ambiciosas.

Los cuatro tripulantes que participarán de la misión Artemis II.

Por qué Artemis II dura 10 días, aunque se hable de un lanzamiento entre febrero y abril

Aunque en algunos informes se menciona que la misión Artemis II “sale en febrero y regresa en abril”, eso no significa que la nave esté en el espacio durante esos meses. En realidad, Artemis II tiene una duración operativa estimada de alrededor de 10 días, correspondiente al viaje tripulado de ida y vuelta alrededor de la Luna. Las referencias a febrero–abril aluden a la ventana de lanzamiento, es decir, el período de tiempo en el que la NASA puede realizar el despegue según condiciones técnicas y climáticas. Una vez que la misión se lanza, el recorrido completo, desde el despegue hasta el amerizaje en la Tierra, se completa en poco más de una semana, sin extenderse durante meses.