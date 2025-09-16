La historia del “ruido fantasma” que oyó un astronauta chino en 2003 y aún hoy no tiene explicación

Yang Liwei fue el primer astronauta chino en alcanzar la órbita terrestre en 2003. Su experiencia tuvo un ingrediente poco común para estas misiones, que al día de hoy no encuentra explicación.

Liwei asegura haber oído un ruido extraño durante su misión en la Shenzhou 5. El astronauta aseguró que fue como “un mazo de madera golpeando un cubo de hierro”. Pero ni él ni ningún investigador logró descifrar la procedencia.

El astronauta aseguró que el sonido no surgió ni del interior ni del exterior de la cápsula. De hecho, intentó recrearlo para graficar lo que escuchó, pero no pudo emularlo. Esto, sin dudas, le sumó dudas al misterio.

El principal interrogante de la comunidad científica tiene que ver con que en el vacío del espacio las ondas sonoras no pueden propagarse porque no existe un medio que las transporte.

Un misterio, diferentes hipótesis

El profesor Goh Cher Hiang, de la Universidad Nacional de Singapur, señaló la posibilidad de un impacto físico contra la nave. Otro investigador, Wee-Seng Soh, consideró que los bruscos cambios de temperatura en órbita podrían haber causado dilataciones y contracciones en la estructura metálica, generando ruidos internos semejantes a golpes. Ninguno de las dos opciones encontró en el ámbito académico ningún asidero.

En misiones chinas posteriores, más precisamente en 2005 y 2008, también se reportaron sonidos similares. “No se alarmen si lo oyen; también ocurrió durante mi vuelo”, habúa advertido Liwei. El que pasó a llamarse “golpe fantasma” se convirtió en un fenómeno recurrente en las primeras expediciones tripuladas del país.

El enigma que sigue sin resolución

Tras años de una respuesta certera, el propio Yang compartió una hipótesis personal: la reducción de la presión del aire al atravesar la atmósfera podría haber ocasionado modificaciones en la cápsula, provocando los ruidos. Además, el escape de aire de algunos objetos en el interior habría contribuido a esa extraña vibración. Sin embargo, ninguna teoría ha podido confirmarse con certeza.

En la actualidad, el testimonio de Yang Liwei permanece como uno de los grandes enigmas de la exploración espacial. Su relato recuerda que, incluso en un entorno controlado y tecnológico como una nave, pueden ocurrir todo tipo de fenómenos que desafían a la propia ciencia.