Insólito: le quisieron robar y como no tenía plata, se llevaron el café que estaba tomando

Un usuario de Twitter relató el insólito momento que vivió y el posteo no tardó en viralizarse y hasta otros contaron situaciones similares. Es que le quisieron robar, pero como no tenía dinero, se llevaron el café que estaba tomando.

Todo comenzó a partir de la publicación de la víctima que dijo: “Sufrí el robo más Palermo que hayan escuchado. Me vinieron a sacar el iced flat white”. Uno de las primeras respuestas fue de un usuario que le consultó si estaba bien y allí el joven comentó lo que había ocurrido.

Sufrió un insólito robo y lo contó en Twitter. Foto: @ManuReca_

“Jajajaja me apretaron pidiendo plata y como no tenía me dijo bueno entonces dame esto y me sacó el café de la mano”, explicó.

“Me llevaron unos chocolates de Rapa Nui que me había regalado una amiga por haberle cuidado al gato mientras estaba de vacaciones”, fue uno de los comentarios. “A mí me paso con un helado de McDonalds, lo peor es que me robó una embarazada”, agregó otro seguidor.

“Una vez, tomando un té frío en Starbucks (aclaro porque ahí no hay derecho de admisión y puede entrar quienquiera) entró una persona a pedir, pasó por mi mesa y le encajó un sorbó a mi té y me dijo ‘no te queda otra que regalármelo´”, comentó una usuaria.

Los usuarios contaron experiencias similares. Foto: CapturaT

“Amo, a mí me manoteraron un celu y luego de correrlo unos metros, le tiré con el frappuccino Mocha que acababa de pedirme”, añadió otro.