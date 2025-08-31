Hipertensión: 7 alimentos efectivos para controlar la presión arterial

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Se registra con dos números: la sistólica (cuando el corazón late) y la diastólica (cuando el corazón descansa), más comúnmente llamadas “alta y baja”. La presión es alta cuando excede los 130/80.
Tener esta condición de manera crónica puede traer muchas complicaciones a la salud: como dañar las arterias, tensar el corazón, aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular u ocasionar insuficiencia renal.
Lo peor que tiene la hipertensión es que los síntomas aparecen después de que el daño ya está hecho. Es entonces cuando hay que comenzar con un minucioso seguimiento para evitar sus consecuencias más graves.
Además de seguir las indicaciones médicas, con estudios acordes e incuso medicación, la comida juega un rol fundamental. Y no: no es suficiente con suspender la sal. A continuación, repasamos 7 alimentos que colaboran en la disminución de la presión arterial.
7 alimentos para controlar la presión arterial
- Palta: tiene grasas saludables que eliminan la inflamación, potasio que relaja los vasos sanguíneos y magnesio, que potencia la función del músculo liso en las arterias.
- Jugo de remolacha: es rico en nitratos que se convierten en óxido nítrico. Es el “relajante vascular más poderoso de la naturaleza”. Un vaso reduce la presión arterial 10 puntos en cuestión de horas.
- Verduras de hoja verde: kale, rúcula, espinaca y acelga son fuentes de potasio que equilibran el sodio y relajan los vasos sanguíneos. Lo mejor es cocinarlos al vapor para descomponer las toxinas de las plantas.
- Ajo: la alicina del ajo actúa como un inhibidor natural de la ECA (una enzima que regula la presión estrechando los vasos sanguíneos). Actúa de la misma manera que muchos medicamentos: abre los vasos sanguíneos como una llave en una cerradura.
- Frutos rojos: permiten reducir la inflamación, mejorar la elasticidad arterial y aumenta la función endotelial. Ideal conseguir orgánicos para evitar los pesticidas.
- Pescado graso: es salmón, la caballa, el atún, las sardinas, el arenque y la trucha son ricos en ácidos grasos omega. Reducen la inflamación y los triglicéridos, mejoran la flexibilidad arterial, ayudan a estabilizar el sistema nervioso y a reducir el estrés.
- Chocolate negro 85% cacao: sus flavonoles estimulan el óxido nítrico y reducen las hormonas del estrés como el cortisol. Solo 1 o 2 cuadrados al día reducen la presión arterial. Asegurarse que no tenga un alto contenido de azúcar agregada o metales pesados.