Hipertensión: 7 alimentos efectivos para controlar la presión arterial

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Se registra con dos números: la sistólica (cuando el corazón late) y la diastólica (cuando el corazón descansa), más comúnmente llamadas “alta y baja”. La presión es alta cuando excede los 130/80.

Tener esta condición de manera crónica puede traer muchas complicaciones a la salud: como dañar las arterias, tensar el corazón, aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular u ocasionar insuficiencia renal.

Lo peor que tiene la hipertensión es que los síntomas aparecen después de que el daño ya está hecho. Es entonces cuando hay que comenzar con un minucioso seguimiento para evitar sus consecuencias más graves.

Además de seguir las indicaciones médicas, con estudios acordes e incuso medicación, la comida juega un rol fundamental. Y no: no es suficiente con suspender la sal. A continuación, repasamos 7 alimentos que colaboran en la disminución de la presión arterial.

7 alimentos para controlar la presión arterial