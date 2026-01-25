Gastroenteritis en Brasil: el motivo del brote que preocupa a los turistas argentinos

El estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, que abarca destinos turísticos como Florianópolis, muy elegidos por viajeros argentinos, enfrenta un brote de enfermedades diarreicas en plena temporada de verano. Entre los cuadros detectados se encuentran la gastroenteritis y la gastroenterocolitis.

Solo en los primeros 15 días de enero se contabilizaron 10.649 casos, a los que se sumarían cientos más que no acudieron a centros de salud y, por lo tanto, no quedaron registrados oficialmente. El escenario genera interrogantes sobre las formas de prevención, las recomendaciones para quienes viajan y las causas principales de este aumento.

Según informó el Ministerio de Salud de Brasil, “estas enfermedades son cuadros con tres o más episodios de diarrea en 24 horas, con o sin vómitos, fiebre o dolor abdominal”, y pueden derivar en deshidratación, en algunos casos con necesidad de internación.

La causa de estos cuadros, que afectan a personas de todas las edades y pueden resultar más graves en bebés, niños pequeños, adultos mayores o en quienes presentan enfermedades preexistentes, es una bacteria: la Escherichia coli.

Cómo se transmite la infección y qué hacer ante los síntomas

Según indica La Capital, La gastroenteróloga Marisa Parrota, integrante de Grupo Gamma, advirtió que en el sur de Brasil se registra un brote vinculado al consumo de agua contaminada con Escherichia coli, por lo que consideró que es “necesario extremar las medidas de cuidado”. Incluso, amplió el alcance de la recomendación al señalar: “En realidad estas recomendaciones son para el lugar a donde a cada uno le toque veranear”, teniendo en cuenta que las altas temperaturas favorecen la proliferación de gérmenes tanto en el agua como en los alimentos y pueden arruinar las vacaciones.

Entre las principales advertencias, la especialista remarcó: “No debemos consumir verduras crudas, no tomar agua de la canilla sino embotellada o con un par de gotitas de lavandina, y esto es importante: el agua debe ser apta para hacer hielo y hasta para lavarse los dientes”.

Mantener una higiene frecuente de manos, respetar la cadena de frío de los alimentos y limpiar con agua segura tanto los utensilios como las superficies de cocina son medidas fundamentales para prevenir enfermedades gastrointestinales.

ARCHIVO - Una niña se lava las manos en una guardería de Connecticut, el jueves 27 de agosto de 2020. (AP Foto/Jessica Hill, Archivo)

La Escherichia coli se transmite principalmente a través del consumo de alimentos o agua contaminados, como carne cruda o mal cocida, frutas y verduras sin lavar o lavadas con agua no potable y lácteos no pasteurizados. También puede propagarse por contacto directo entre personas, especialmente cuando no se realiza una correcta higiene tras ir al baño y luego se manipulan alimentos o se toca a otras personas. Además, existe riesgo de contagio por contacto con animales infectados o con superficies contaminadas, mediante una vía fecal-oral. En este contexto, las deficiencias en las prácticas de higiene suelen ser el principal factor detrás de estos brotes masivos.

“Si la infección ya se produjo y hay síntomas es muy importante hidratarse bien y no recurrir a ninguna medicación como los antidiarreicos”, advirtió Parrota.

En ese sentido, aclaró: “Se pueden tomar probióticos pero lo cierto es que en un adulto sano, la persona se recupera en dos o tres días”. Sin embargo, remarcó la importancia de consultar de inmediato con un médico ante signos de alarma: “Si hay fiebre, si la diarrea trae moco o sangre o baja la presión, hay palidez y señales de deshidratación es clave buscar asistencia médica”.