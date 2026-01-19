Fines de semana largos 2026: confirmado el único mes que no tendrá feriados ni descanso

El calendario oficial de feriados 2026 en Argentina ya está definido y trae una buena noticia para quienes buscan descanso o planifican escapadas: habrá fines de semana largos durante casi todo el año, con varios descansos extendidos de cuatro días y solo un mes sin fin de semana largo.

La combinación de feriados nacionales y días no laborables con fines turísticos vuelve a ordenar el año con pausas estratégicas que impactan tanto en la rutina laboral como en el turismo interno. A diferencia de otros años, 2026 presenta una distribución bastante pareja de descansos, lo que permite organizar viajes con anticipación.

Los fines de semana largos y el único mes que no tiene

Entre los puntos más destacados del calendario aparece el Carnaval, que vuelve a generar uno de los fines de semana largos más extensos del año, con cuatro días consecutivos de descanso. También se repiten los clásicos fines de semana largos de Semana Santa, julio y diciembre, que suelen ser los más aprovechados para viajar.

En total, 2026 tendrá al menos un fin de semana largo por mes, con la única excepción de septiembre, que no cuenta con feriados ni días puente. El resto del año ofrece oportunidades constantes para cortar la rutina.

Fines de semana largo.

Uno de los descansos más largos confirmados será el de mediados de febrero, cuando el Carnaval forme un fin de semana XXL de cuatro días. Algo similar ocurrirá en marzo, con el feriado del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se combinará con un día no laborable turístico para extender el descanso.

Otro de los momentos clave del calendario llegará en abril, con Semana Santa, que vuelve a consolidarse como uno de los fines de semana largos más importantes del año. A esto se suman los feriados de mayo, que permitirán más de una pausa larga antes de mitad de año.

Durante el invierno, junio, julio y agosto también tendrán fines de semana largos confirmados. En el caso de julio, el Día de la Independencia se combinará con un día puente turístico, lo que generará cuatro días seguidos de descanso, ideal para vacaciones de invierno o escapadas largas.

Más adelante, el calendario vuelve a activarse en octubre, con el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y en noviembre, con el Día de la Soberanía Nacional, que también dará lugar a un fin de semana largo antes del cierre del año.

Saber para planificar. Feriados Nacionales.

Finalmente, diciembre cerrará 2026 con uno de los descansos más largos, gracias al feriado de la Inmaculada Concepción de María y un día no laborable puente, que permitirán cuatro días consecutivos de descanso. Navidad, en cambio, cae viernes y se suma al sábado y domingo.

Todos los feriados nacionales y días no laborables de 2026

Estos son los feriados oficiales confirmados para 2026 en Argentina, incluyendo los inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos:

1 de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (trasladado)

9 de julio: Día de la Independencia

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladado)

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladado)

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado)

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Además, el calendario incluye días no laborables con fines turísticos, que permiten extender varios de estos feriados y generar fines de semana largos clave a lo largo del año.