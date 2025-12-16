Fines de semana largo 2026 en peligro: ¿Se vienen menos feriados para los argentinos?

La Argentina podría tener menos fines de semana largos en 2026. El Gobierno Nacional no fijó los tradicionales feriados “puente turístico” y el plazo legal para hacerlo ya venció, según El Blog del Contador.

Según la Ley 27.399, el Poder Ejecutivo puede establecer hasta tres feriados adicionales por año con el objetivo de fomentar el turismo interno. Estos días deben coincidir con lunes o viernes y ser anunciados con al menos 50 días de anticipación al final del año.

Feriados del 2026.

Hasta cuándo era el plazo para establecer los feriados puente

El plazo límite para definir los feriados puente de 2026 era el 11 de noviembre de 2025, y hasta ahora no se publicó ninguna norma en el Boletín Oficial. Esto significa que, salvo una medida de último momento, el próximo año podría no contar con estos fines de semana XL.

Esta decisión afectará no solo a los argentinos que planifican escapadas, sino también a sectores económicos y productivos que organizan su actividad en función de estos días no laborables extendidos.

Saber para planificar. Feriados Nacionales.

El Decreto 614/2025, publicado en agosto, reafirmó la facultad de la Jefatura de Gabinete para aplicar la ley y trasladar feriados que caen en fin de semana. Sin embargo, este decreto no habilita por sí mismo nuevos feriados puente, que deben ser decretados específicamente por el Ejecutivo cada año.

Cómo fue en los años anteriores

En los años anteriores, los tres fines de semana largos destinados al turismo eran una tradición anual. Su ausencia en 2026 marca un cambio respecto de la dinámica habitual y podría modificar la planificación de viajes y actividades en todo el país. Sin embargo, está la posibilidad de que todo cambie en los próximos días.