Fecha confirmada para el aumento de temperaturas en Buenos Aires, según el SMN

El 21 de septiembre arrancó la primavera en Argentina, pero todavía algunos pasajes del día se sienten fríos y para estar abrigado. Por eso, el Servicio Meteorológico Nacional, en su pronóstico semanal, anticipo cuando suben las temperaturas en Buenos Aires.

Cuándo suben las temperaturas en Buenos Aires

El martes comenzó con 9 grados de mínima y anticipa 18 de máxima, siguiendo la tendencia de los últimos días en la región. Esto promete ser así durante los próximos días, excepto en uno, que se podrá disfrutar de un poco más de calorcito.

El día clave será el viernes. La jornada, que anticipa el fin de semana, tendrá temperaturas máximas de casi 25 grados y mínimas de 13, según lo que anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Además, marcará el inicio de una seguidilla de días cálidos, pero que puede cortarse la próxima semana.

Sube la temperatura en Buenos Aires.

Cómo va a estar el clima en lo que resta de la semana en Buenos Aires

Martes: Mínima de 9 grados, máxima de 18.

Miércoles: Mínima de 9 grados, máxima de 18.

Jueves: Mínima de 10 grados, máxima de 20.

Viernes: Mínima de 13 grados, máxima de 24.

Sábado: Mínima de 13 grados, máxima de 21.

Domingo: Mínima de 12 grados, máxima de 23.