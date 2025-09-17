Estudio señala los 4 colores favoritos de las personas con mayor inteligencia

¿Puede tu color favorito decir algo sobre tu coeficiente intelectual? Según una investigación de la Universidad de Hanyang (Corea del Sur), publicada por TF1 Info, la respuesta es sí.

El estudio, desarrollado por las investigadoras Juliette Jue y Jung Hee Ha, sugiere que las personas con un coeficiente intelectual (CI) elevado muestran una marcada preferencia por los tonos suaves y matizados, aquellos que transmiten calma, introspección y estabilidad emocional.

Los tonos que eligen las mentes más analíticas

Entre quienes poseen un CI superior a 130, los colores más elegidos fueron:

El beige

El verde ahumado

Los tonos arena

El azul grisáceo.

Este último se destacó como el favorito de los más inteligentes, ya que está vinculado a la concentración, la meditación y la profundidad de pensamiento.

El azul grisáceo es preferido por quienes tienen un CI elevado.

Según las autoras, quienes se sienten atraídos por estos matices suelen buscar ambientes visualmente ordenados, que faciliten el análisis y la reflexión.

Extroversión y colores vibrantes

En contraste, las personas más extrovertidas y enérgicas tienden a inclinarse por rojos escarlata, fucsias y amarillos brillantes. Estos tonos reflejan dinamismo, estímulos externos y una búsqueda constante de energía inmediata.

El estudio señala estos colores pero advierte que la preferencia por un color está influenciado por múltiples factores.

Un gusto que no define la inteligencia

Las investigadoras aclaran que estas asociaciones no son reglas absolutas ni jerarquías intelectuales. Factores como la cultura, la educación y las experiencias personales también influyen en la elección de colores.

Sin embargo, el estudio aporta una nueva mirada sobre cómo las preferencias cromáticas pueden revelar aspectos sutiles de la personalidad y los procesos mentales.