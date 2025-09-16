Estudio revela la impactante predicción científica sobre el aumento de temperatura en la Tierra: más de 60 grados

Un grupo de científicos de la Universidad de Bristol, en Reino Unido, ha revelado un impactante estudio sobre el futuro del planeta.

Según modelos climáticos avanzados, dentro de 250 millones de años podría formarse un nuevo supercontinente, conocido como “Pangea Última”, con consecuencias devastadoras para el clima y la vida en la Tierra.

Un planeta extremo: así será la Tierra en 250 millones de años

El estudio, publicado en la revista Nature Geoscience, sugiere que la unificación de los continentes provocará un aumento drástico de las temperaturas, situándolas entre 50 y 70 grados Celsius en algunas regiones.

De ocurrir la unión, esto provocaría un aumento drástico de las temperaturas.

Esto podría convertir grandes áreas del planeta en lugares inhóspitos, poniendo en riesgo la supervivencia de muchas especies.

Cambio climático extremo y su impacto en la biodiversidad

Los científicos advierten que la formación de Pangea Última podría provocar un incremento significativo de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera.

Este fenómeno sería impulsado por una mayor actividad volcánica, lo que intensificaría el calentamiento global y podría desencadenar una nueva extinción masiva.

¿Qué pasara con la vida en la Tierra?

Según los investigadores, la mayoría de los animales actuales no podrán adaptarse a estas condiciones extremas, lo que podría llevar a su desaparición.

Sin embargo, algunas especies podrían evolucionar para sobrevivir en un ambiente más cálido y con menos oxígeno.

La importancia del estudio para comprender el cambio climático

La investigación plantea preguntas fundamentales sobre la dinámica terrestre y el futuro de la humanidad. Aunque la formación de Pangea Última está a millones de años de distancia, el cambio climático ya está afectando al planeta, lo que refuerza la necesidad de tomar medidas urgentes para mitigar su impacto.