Este es el nombre japonés considerado el más lindo en enero 2026 y uno de los preferidos en Argentina

Clásicos que vuelven, jugados, inventados, insólitos. Los hay de todo tipo y la elección no suele ser muy sencilla. Darle el nombre a una persona es, básicamente, determinar su identidad sin conocer su opinión. Vaya responsabilidad.

Registro de nombres en Argentina.

En ese contexto, en Argentina existe una ley que resguarda el derecho a la identidad de las personas y que tiene como fin la regulación de los nombres a fin de evitarles problemas de grandes.

En los últimos años, las preferencias se mantienen y no sorprende encontrarse con decenas de nenes que comparten nombre. Por sonoridad, musicalidad, tradición o belleza, es muy común toparse con los Benjamín, Gael, Mateo, Enzo o Liam sin son varones, así también con las Sofía, Isabella, Olivia y Mía sin son niñas.

Pero, claro, para gustos los colores... y los nombres. Por ello, de a poco irrumpen otros más originales y con origen distinto a los europeos o bíblicos más conocidos.

El nombre japonés que adquiere popularidad

En el último tiempo, en una época en que las costumbres, culturas y tradiciones asiáticas están cada vez más cerca y a mano, los raros y exóticos nombres de aquellos lares van apareciendo con mayor frecuencia. Así las cosas, el nombre japonés Haruto va tomando mayor preponderancia.

Haruto es un nombre masculino que está formado a partir de distintos kanji (caracteres japoneses), por lo que su significado exacto puede variar según cómo se escriba.

Las combinaciones más habituales transmiten ideas positivas y luminosas, dado que se asocia con luz, crecimiento, esperanza, vitalidad y un futuro prometedor. En Japón está entre los más usados en desde los años 2000.

Más opciones de nombres japoneses y su significado