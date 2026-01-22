Información General / Bebés

Este es el nombre japonés considerado el más lindo en enero 2026 y uno de los preferidos en Argentina

Una excelente opción a tener en cuenta si estás en la búsqueda de un nombre con carácter para tu bebé.

Claudia Mercado
Claudia Mercado

22 de enero de 2026,

Un nombre japonés es furor entre los recién nacidos

Clásicos que vuelven, jugados, inventados, insólitos. Los hay de todo tipo y la elección no suele ser muy sencilla. Darle el nombre a una persona es, básicamente, determinar su identidad sin conocer su opinión. Vaya responsabilidad.

Registro de nombres en Argentina.
En ese contexto, en Argentina existe una ley que resguarda el derecho a la identidad de las personas y que tiene como fin la regulación de los nombres a fin de evitarles problemas de grandes.

En los últimos años, las preferencias se mantienen y no sorprende encontrarse con decenas de nenes que comparten nombre. Por sonoridad, musicalidad, tradición o belleza, es muy común toparse con los Benjamín, Gael, Mateo, Enzo o Liam sin son varones, así también con las Sofía, Isabella, Olivia y Mía sin son niñas.

Pero, claro, para gustos los colores... y los nombres. Por ello, de a poco irrumpen otros más originales y con origen distinto a los europeos o bíblicos más conocidos.

El nombre japonés que adquiere popularidad

En el último tiempo, en una época en que las costumbres, culturas y tradiciones asiáticas están cada vez más cerca y a mano, los raros y exóticos nombres de aquellos lares van apareciendo con mayor frecuencia. Así las cosas, el nombre japonés Haruto va tomando mayor preponderancia.

Haruto es un nombre masculino que está formado a partir de distintos kanji (caracteres japoneses), por lo que su significado exacto puede variar según cómo se escriba.

Cuáles fueron los nombres de nena y nene más elegidos en Argentina durante 2025
Las combinaciones más habituales transmiten ideas positivas y luminosas, dado que se asocia con luz, crecimiento, esperanza, vitalidad y un futuro prometedor. En Japón está entre los más usados en desde los años 2000.

Más opciones de nombres japoneses y su significado

  • Akira: significa “brillante”, “claro” o “inteligente”. Es uno de los nombres japoneses más conocidos fuera de Japón.
  • Ren: significa “loto” o “amor”. Se asocia con pureza y serenidad. Es corto y moderno.
  • Kenji: significa “segundo hijo fuerte” o “sabio y fuerte”. Nombre tradicional y muy reconocido.
  • Daiki: significa “gran brillo” o “gran nobleza”. Transmite fortaleza y crecimiento.
  • Sora: significa “cielo”. Es un nombre unisex, muy valorado por su sentido poético.
  • Hiro: significa “generoso”, “amplio” o “abundante”.

