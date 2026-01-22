Este es el nombre japonés considerado el más lindo en enero 2026 y uno de los preferidos en Argentina

Clásicos que vuelven, jugados, inventados, insólitos. Los hay de todo tipo y la elección no suele ser muy sencilla. Darle el nombre a una persona es, básicamente, determinar su identidad sin conocer su opinión. Vaya responsabilidad.
En ese contexto, en Argentina existe una ley que resguarda el derecho a la identidad de las personas y que tiene como fin la regulación de los nombres a fin de evitarles problemas de grandes.
En los últimos años, las preferencias se mantienen y no sorprende encontrarse con decenas de nenes que comparten nombre. Por sonoridad, musicalidad, tradición o belleza, es muy común toparse con los Benjamín, Gael, Mateo, Enzo o Liam sin son varones, así también con las Sofía, Isabella, Olivia y Mía sin son niñas.
Pero, claro, para gustos los colores... y los nombres. Por ello, de a poco irrumpen otros más originales y con origen distinto a los europeos o bíblicos más conocidos.
El nombre japonés que adquiere popularidad
En el último tiempo, en una época en que las costumbres, culturas y tradiciones asiáticas están cada vez más cerca y a mano, los raros y exóticos nombres de aquellos lares van apareciendo con mayor frecuencia. Así las cosas, el nombre japonés Haruto va tomando mayor preponderancia.
Haruto es un nombre masculino que está formado a partir de distintos kanji (caracteres japoneses), por lo que su significado exacto puede variar según cómo se escriba.
Las combinaciones más habituales transmiten ideas positivas y luminosas, dado que se asocia con luz, crecimiento, esperanza, vitalidad y un futuro prometedor. En Japón está entre los más usados en desde los años 2000.
Más opciones de nombres japoneses y su significado
- Akira: significa “brillante”, “claro” o “inteligente”. Es uno de los nombres japoneses más conocidos fuera de Japón.
- Ren: significa “loto” o “amor”. Se asocia con pureza y serenidad. Es corto y moderno.
- Kenji: significa “segundo hijo fuerte” o “sabio y fuerte”. Nombre tradicional y muy reconocido.
- Daiki: significa “gran brillo” o “gran nobleza”. Transmite fortaleza y crecimiento.
- Sora: significa “cielo”. Es un nombre unisex, muy valorado por su sentido poético.
- Hiro: significa “generoso”, “amplio” o “abundante”.