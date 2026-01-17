Enero 2026: cómo viajar gratis en colectivos y subtes con reintegros del 100%.

Desplazarse por la Ciudad de Buenos Aires en 2026 no implica necesariamente un gasto extra. Durante enero, distintas entidades financieras pusieron en marcha promociones que permiten viajar sin costo o con reintegros del total del pasaje en el transporte público, una modalidad que se consolidó como incentivo para el uso de pagos digitales.

Cómo pagar con contactless y QR de MODO o Mercado Pago en los molinetes del Subte

Las ofertas alcanzan tanto al subte como a los colectivos y, si se aprovechan de manera estratégica, pueden representar un ahorro importante a lo largo del mes. Entre las principales promociones vigentes se destacan las de Visa, Naranja X y el Banco Nación, con reintegros que oscilan entre los $5.000 y los $20.000 por persona.

Cómo viajar gratis en colectivos y subtes

Las tarjetas Visa Débito, Crédito y Prepaga emitidas en Argentina permiten acceder a un reintegro del 100% del valor del pasaje tanto en subtes como en colectivos. El beneficio cuenta con un límite mensual de $10.000 por tarjeta y la devolución se acredita de forma automática dentro de un plazo estimado de 20 a 30 días hábiles, de acuerdo con la billetera virtual o la entidad bancaria.

Para aprovechar la promoción, es indispensable vincular la tarjeta Visa Débito o Prepaga a una billetera digital con tecnología NFC, como Apple Pay, Google Pay, MODO Contactless, App Galicia, App BBVA, Personal Pay o BUEPP. El pago se efectúa acercando el celular al validador, sin necesidad de utilizar la tarjeta SUBE física.

Lanzó una de las promociones más fuertes del verano. Está disponible para tarjetas Visa y Mastercard, tanto de débito como de crédito, y ofrece un reintegro del 100% en transporte público hasta el 31 de enero de 2026, con un tope mensual de $20.000 por tarjeta.

La renovación integral

La devolución se acredita en un plazo de hasta 15 días si el pago se realizó con débito, o bien en el próximo resumen en caso de haber utilizado crédito. Para acceder al beneficio, solo es necesario vincular la tarjeta de Naranja X a Google Pay o Apple Pay y abonar el viaje con el celular.

Por su parte, el Banco Nación presenta una opción diferente: un reintegro total al pagar con QR, siempre que la operación se realice desde la app del BNA o a través de MODO. Este beneficio cuenta con un límite de $5.000 por persona y también estará vigente hasta el 31 de enero.

Aunque el tope es menor, puede ser una alternativa conveniente para quienes ya utilizan la aplicación del Nación y buscan sumar ahorro sin recurrir a billeteras contactless.