El SMN anticipó un alarmante verano en Argentina: qué esperar del clima

La llegada de la primavera, y los días cálidos, ya son una realidad en Argentina que con el pasar del tiempo se acentuarán en la mayoría de las regiones del país. Ante esto, el Servicio Meteorológico Nacional publicó un informe trimestral en el que advierte un calor más elevado de lo normal en el verano para el país.

Qué dice el informe del SMN

Según lo que publicó el informe trimestral del Servicio Meteorológico Nacional, desde octubre a diciembre, el clima en Argentina tendrá temperaturas más elevadas a las normales en esta época del año. El informe indica que Córdoba será la provincia con mayores probabilidades de registrar temperaturas extremas con un 55% de chances de superar los valores históricos y de allí la onda se expandirá a Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, San Luis, sur de San Juan y Entre Ríos, donde la probabilidad de extraño calor alcanza el 50%.

El noreste del país y la Patagonia también presentarán escenarios calurosos pero con menos intensidad. El reporte señaló un 45% de probabilidades de que los valores se ubiquen por encima de lo normal. La única zona donde se mantendrían los valores térmicos es el noroeste argentino (Catamarca, La Rioja, Tucumán, centro-este de Salta y Jujuy).

Además, según el ente regulador del clima a nivel nacional, la primavera, que comenzó con jornadas frescas, tendrá un cambio considerable en las condiciones meteorológicas que podría extenderse hasta el verano.

¿Con las lluvias qué pasará?

El SMN destacó que la caída de agua se mantendrá en los valores habituales durante los próximos tres meses en casi todo el país, excepto el noroeste argentino, donde se esperan lluvias superiores al promedio histórico, con una probabilidad del 50% de que se intensifiquen.

Por otro lado, la Mesopotamia, Chubut, Río Negro y el oeste de Neuquén mostrarán un déficit hídrico, ya que allí las lluvias podrían ser más escasas que lo habitual.