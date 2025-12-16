El tren Sarmiento fue, una vez más, protagonista de un inesperado accidente. Esta vez, el hecho ocurrió a la altura de Villa Luro, cuando la formación pasó por encima un colchón arrojado en las vías del tren.

El episodio tuvo lugar este lunes por la noche y, a raíz de la incidencia de los alambres del objeto en la parte eléctrica de la formación, el tren sufrió un desperfecto.

Eran cerca de las 21 horas cuando ocurrió el incidente que obligó a interrumpir el servicio. El colchón estaba cerca del paso a nivel Lope de Vega, en las inmediaciones de Villa Luro.

Cómo afectó al servicio

Personal técnico debió intervenir en un horario poco práctico en cuanto a iluminación para poder reparar el daño. El hecho afectó el tercer riel, que suministra corriente eléctrica al tren.

Los alambres y otros materiales del colchón impactaron directamente sobre el sistema eléctrico. De este modo fue imposible que continuara la circulación normal, dejando inhabilitado uno de los coches.

Para mayor seguridad de los pasajeros se decidió desenergizar el sector y evacuar la formación. La operación estuvo detenida al menos una hora después debido a que se tuvieron que retirar por completo los restos del colchón y corroborar el perfecto funcionamiento de la red eléctrica antes de restablecer la circulación.

Una vez finalizadas las tareas de limpieza y reparación, el servicio entre Once y Moreno quedó normalizado.

