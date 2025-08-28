El Gobierno de Javier Milei cambió la regla de los feriados trasladables: de qué se trata

El Gobierno nacional oficializó una nueva disposición que modifica el esquema de los feriados trasladables en Argentina. A través del Decreto 614/2025, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, se estableció que los feriados nacionales que coincidan con sábado o domingo podrán trasladarse al viernes anterior o al lunes posterior, según defina la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Cómo se aplicará la medida

Hasta ahora, la Ley 27.399 regulaba únicamente el corrimiento de los feriados que caían en días de semana: los que coinciden con martes o miércoles pasan al lunes previo, y los que caen jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente. Con el nuevo decreto, se suma la posibilidad de reubicar los feriados que caen en fin de semana, evitando que se pierda el día de descanso.

Calendario.

La Jefatura de Gabinete, como autoridad de aplicación, tendrá la decisión final en cada caso y podrá dictar disposiciones complementarias para su puesta en práctica.

Motivos y antecedentes legales

La medida busca garantizar el disfrute efectivo de los días no laborables y llenar un vacío legal que existía en la normativa previa. El decreto se apoya en la interpretación de la Corte Suprema, que sostiene que los reglamentos no deben alterar el espíritu de la ley, pero sí pueden precisar cuestiones técnicas para facilitar su cumplimiento.

Feriado del 17 de agosto en Argentina: ¿habrá fin de semana largo?

Además, el Ejecutivo remarcó que la disposición se dicta en el marco de las facultades que otorga el artículo 99 de la Constitución Nacional, y entra en vigencia de manera inmediata tras su publicación.