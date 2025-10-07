Información General / Calor

El clima pide ventiladores: ¿llegan los 30 grados a Buenos Aires?

La semana tendrá un día en el que la temperatura llegará a un valor atípico para las fechas.

Ramiro Pérez
Ramiro Pérez

7 de octubre de 2025,

El clima pide ventiladores: ¿llegan los 30 grados a Buenos Aires?
Intenso calor. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Buenos Aires se prepara para enfrentar una semana marcada por la subida de las temperaturas, con un “mini veranito” que dejará atrás el frío y las lluvias de los últimos días, según el Servicio Meteorológico Nacional. La semana comenzó fresca, pero de a poco la tendencia cambia para ir recibiendo jornadas más cálidas.

¿Llegan los 30 grados a Buenos Aires?

Según el pronóstico del SMN, la semana tendrá valores altos en comparación con los de los últimos días, pero el sábado llegará al punto máximo de la semana: mínima de 17° y máxima de 29°. Además, tendrá un fuerte aumento en la nubosidad, lo que anticipa probabilidades de lluvia para el domingo.

El clima de esta semana en Buenos Aires
El clima de esta semana en Buenos Aires

Otras provincias superarán los 30 grados y tocarán los 35 durante la tarde de ese sábado.

Pronóstico de la semana en Buenos Aires

  • Martes: cielo despejado y sol presente. Mínima de 9° y máxima de 23°.
  • Miércoles: otra jornada soleada, con mínima de 17° y máxima de 25°.
  • Jueves: cielo apenas nublado, mínima de 14° y máxima de 27°.
  • Viernes: parcialmente nublado, mínima de 16° y máxima de 28°.
  • Sábado: jornada de mayor calor, con mínima de 17° y máxima de 29°.

El SMN anticipó un alarmante verano en Argentina

Según lo que publicó el informe trimestral del Servicio Meteorológico Nacional, desde octubre a diciembre, el clima en Argentina tendrá temperaturas más elevadas a las normales en esta época del año. El informe indica que Córdoba será la provincia con mayores probabilidades de registrar temperaturas extremas con un 55% de chances de superar los valores históricos y de allí la onda se expandirá a Buenos AiresLa PampaSanta FeSan Luissur de San Juan Entre Ríos, donde la probabilidad de extraño calor alcanza el 50%.

El noreste del país y la Patagonia también presentarán escenarios calurosos pero con menos intensidad. El reporte señaló un 45% de probabilidades de que los valores se ubiquen por encima de lo normal. La única zona donde se mantendrían los valores térmicos es el noroeste argentino (Catamarca, La Rioja, Tucumán, centro-este de Salta y Jujuy).

Además, según el ente regulador del clima a nivel nacional, la primavera, que comenzó con jornadas frescas, tendrá un cambio considerable en las condiciones meteorológicas que podría extenderse hasta el verano.

El pronóstico trimestral para el verano en Argentina.
El pronóstico trimestral para el verano en Argentina.

Temas Relacionados

MÁS DE Calor
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS