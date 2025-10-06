El 10 de octubre es feriado nacional o día no laborable: la diferencia clave

El calendario de feriados nacionales vuelve a estar en el centro de la agenda. Este año, el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, caerá un domingo, lo que abrió la expectativa sobre si el Gobierno iba a mover la fecha para conformar un nuevo fin de semana largo.

Finalmente, el Gobierno Nacional decidió trasladarlo para el viernes 10 de octubre. De esta manera, el turismo, la gastronomía y el comercio, entre otros rubros, podrán impulsar su actividad. Pero también a muchos le surgió una duda: ¿el 10 de octubre es feriado o día no laborable?

El 10 de octubre es feriado o día no laborable

Ante la medida, muchos argentinos empezaron a preguntarse si el día será feriado o día no laborable, ya que dependiendo de eso, algunos tienen que trabajar. De todas maneras, el decreto afirma que el 10 de octubre es feriado nacional, lo que significa que todos aquellos que trabajen deben cobrar el doble la jornada.

Qué dice el decreto sobre el 12 de octubre

El Decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece que cuando un feriado trasladable coincida con un sábado o domingo, la Jefatura de Gabinete podrá moverlo al viernes anterior o al lunes siguiente.

El Boletín Oficial señala: “El feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se traslada al viernes 10 del mismo mes, lo que permite un nuevo fin de semana largo. La medida quedó oficializada con la publicación de la Resolución 139/2025 en el Boletín Oficial de hoy”.

Por qué se pasó el feriado del 12 de octubre

Hasta la reciente modificación legal, la normativa de feriados (Ley N.º 27.399) no especificaba qué ocurría cuando las fechas coincidían con fines de semana. Esto generaba interpretaciones distintas y complicaba la planificación, especialmente en provincias y municipios. Con el nuevo esquema, la Jefatura de Gabinete concentra la facultad de ordenar los feriados y brindar previsibilidad al conjunto de la población.

La medida busca potenciar el turismo interno, un sector estratégico de la economía argentina, que se apoya en los fines de semana largos para sostener su nivel de actividad. Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, expresó: “El nuevo fin de semana largo es crucial para la industria turística, ya que permite desestacionalizar la oferta y activar las economías regionales de todo el país“, y completó: "Los fines de semana largo generan un movimiento turístico que repercute de manera positiva en toda la cadena de valor del segmento. Alojamiento, gastronomía, transporte, guías y excursiones se ven beneficiadas con la medida“.

Los fines de semana largos que quedan en 2025

Además del finde XXL de octubre que se forma tras la resolución, noviembre también tiene días de descanso para que los argentinos cuenten con oportunidades de descanso en lo que queda de 2025:

Viernes 21 de noviembre : día no laborable con fines turísticos, junto al sábado 22 y domingo 23.

Lunes 24 de noviembre : feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que combinado con el viernes 21 permitirá un fin de semana XXL de cuatro días.

Lunes 8 de diciembre : feriado por la Inmaculada Concepción de María, junto al sábado 6 y domingo 7.

Jueves 25 de diciembre: Navidad, que aunque cae entre semana, muchos podrían aprovechar para extender su descanso al viernes 26.