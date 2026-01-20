Descubrimiento histórico en la Antártida: científicos hallaron animales marinos nunca vistos y el impacto podría ser clave para la biología

Una expedición científica en la Antártida logró identificar formas de vida marina que no habían sido registradas hasta ahora, en uno de los territorios más inhóspitos y menos explorados del planeta. El hallazgo despertó un fuerte interés en la comunidad científica internacional por la diversidad y las características inusuales de los organismos encontrados.

La investigación fue realizada durante una campaña científica reciente y difundida por la Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC). Según detallaron los especialistas, se trata de especies desconocidas para la biología moderna, lo que abre nuevas líneas de estudio sobre la biodiversidad extrema y la capacidad de adaptación de la vida en ambientes hostiles.

Qué encontraron los científicos en las aguas antárticas

El investigador Jan Strugnell, de la Universidad James Cook, explicó que las muestras recolectadas durante la expedición muestran una diversidad biológica mucho mayor a la esperada. En los primeros análisis se detectaron organismos con formas y características físicas sin antecedentes claros en los registros científicos.

“Estamos viendo indicios sólidos de especies que podrían no haber sido descritas nunca”, señalaron los especialistas. Para los científicos, este descubrimiento confirma que la Antártida aún alberga ecosistemas prácticamente inexplorados, capaces de aportar información clave sobre la evolución de la vida en condiciones extremas de frío, presión y escasa luz.

Cómo se desarrolló la expedición en la Antártida

La misión científica tuvo como objetivo principal estudiar el impacto del aumento de la temperatura en el Océano Antártico y monitorear el comportamiento del glaciar Denman, uno de los más observados por su acelerado retroceso. Según datos oficiales, este glaciar perdió cerca de cinco kilómetros entre 1996 y 2018.

La expedición incluyó una travesía de seis días a bordo del rompehielos RSV Nuyina, durante la cual se realizaron mediciones oceanográficas y muestreos ambientales. El descubrimiento de especies inéditas no estaba previsto en el plan original, lo que reforzó el carácter excepcional del hallazgo.

Un fenómeno inesperado: icebergs de color jade

Durante la campaña, los científicos también observaron icebergs con una coloración verdosa poco común. La profesora Delphine Lannuzel, del Centro Australiano para la Excelencia en Ciencias Antárticas, explicó que este fenómeno podría estar relacionado con una alta concentración de óxidos de hierro.

“Estos compuestos absorben la luz azul, lo que genera esa tonalidad particular”, detalló la investigadora. Para los autores del estudio, acercarse a estos fenómenos resulta clave para comprender cuánto calor ingresa en las plataformas de hielo.

El hallazgo incluyó al menos dos organismos conocidos y una especie que aún no tiene nombre científico. Los expertos consideran que estos descubrimientos representan un avance significativo para la biología marina y refuerzan la importancia de seguir explorando la Antártida, un territorio que todavía guarda secretos capaces de cambiar lo que se sabe sobre la vida en la Tierra.