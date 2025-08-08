De vivir en la calle a dirigir su propia empresa: “Sabía que podía lograr cualquier cosa cuando dejé de consumir”

Su vida estuvo marcada por el consumo problemático de drogas, la pérdida de su familia y amigos, y noches durmiendo bajo una autopista. Sin embargo, logró revertirlo todo y hoy dirige su propia agencia de marketing digital.

Esta es la historia de superación de Franco Bovone, quien transformó el infierno en el que vivía en una oportunidad para crecer. Si bien hoy parece una historia fácil, en su momento no lo fue.

Salir del fondo del pozo

“Era un infierno, había perdido a mi familia, amigos y, fundamentalmente, me había perdido a mí mismo”, recuerda Franco en diálogo con Vía País. Tras muchas malas decisiones y un consumo excesivo de drogas, su vida se volvió una espiral de dolor, soledad y angustia. El punto de quiebre llegó después de 20 días durmiendo en la calle, comiendo de la basura y consumiendo.

Una madrugada, debajo de la autopista, pensó en quitarse la vida o simplemente esperar a morir. Sin embargo, en medio de la oscuridad, recordó una pasión de su infancia: la computadora.

Actualmente, Point Web emplea a 15 personas, tiene más de 250 clientes y ha sido reconocida por sus alianzas con gigantes como Mercado Libre, Google y Meta.

A los 12 años había tenido un pequeño emprendimiento de videojuegos que desarrolló de manera autodidacta. Esto le dio un motivo para pensar en un “por qué no” y así comenzó su camino.

Internado para rehabilitarse, comenzó a pensar en cómo ayudar a empresarios, dueños de negocios y profesionales a concretar ideas tecnológicas. “En ese entonces yo tampoco sabía hacerlo, pero gracias a videos de YouTube empecé a estudiar cómo hacer páginas web y luego campañas publicitarias. Así nació mi negocio”, cuenta.

El nacimiento de su emprendimiento y salir adelante

Con ese impulso, fundó Point Web, una agencia enfocada en brindar un servicio integral a sus clientes: atención personalizada, entregas rápidas y la meta de garantizar siempre la satisfacción. “Estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para que esto se logre”, asegura.

La idea de rendirse nunca estuvo sobre la mesa. “No tenía otra opción. Sabía que podía lograr lo que quisiera porque ya me lo había demostrado cuando pude dejar de consumir”, explica. Con el tiempo, entendió que la clave del éxito es atravesar los momentos difíciles y luego disfrutar de los buenos. “Todo pasa”, resume.

Su historia busca dejar una huella clara: se puede salir adelante incluso desde el peor de los infiernos. “Nos merecemos lo mejor y tenemos que trabajar para conseguirlo. La salud mental es la clave del éxito: hacer terapia, buscar profesionales, escuchar miradas externas. Y poner en duda lo que pensamos, porque a mí mis mejores ideas me llevaron a mis peores lugares”, reflexiona.