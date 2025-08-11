Las vacaciones de Soraya Young, una joven británica de 25 años, se transformaron en un calvario luego de sufrir una severa quemadura en la espalda, presuntamente provocada por un top comprado en la tienda online Shein.

Soraya, empleada pública de Nottingham, había adquirido un pack de tres prendas por £4,99 (unos $7.000 argentinos) para renovar su guardarropa de verano. Antes de viajar a Marmaris, Turquía, los lavó y guardó en su valija sin imaginar las consecuencias.

Compró un top en Shein por $7.000 y terminó con una quemadura que podría dejarle cicatriz

Durante una excursión, se colocó uno de los tops sobre la bikini para mayor comodidad. Al día siguiente, su novio notó una extraña marca en su espalda que coincidía con el diseño de la prenda.

En un principio pensaron que era una quemadura de sol, pero la zona comenzó a ampollarse y supurar, generando un dolor insoportable que le impidió dormir y hasta vestirse con normalidad.

En Turquía, un médico le sugirió que podría tratarse de una reacción de la tela al sol o al cloro de la pileta. Ya de regreso en Inglaterra, recibió tratamiento con antibióticos y cremas, aunque teme que la cicatriz sea permanente.

Qué dijeron desde Shein

La joven decidió compartir su experiencia para advertir sobre los riesgos de comprar ropa barata online, especialmente para niños. Desde Shein afirmaron que es el primer caso registrado.

La página china tomó cartas sobre el asunto y retiraron el producto de su web como medida preventiva y aseguraron que investigarán lo ocurrido.

“Me arruinó el final del viaje. No voy a volver a comprar nada en Shein”, lamentó Soraya, que ahora solo espera que la marca se responsabilice por el incidente.

Cómo funciona Shein: a quién se le compra la ropa

Shein se ha convertido en un marketplace, permitiendo a otras marcas y vendedores ofrecer sus productos en su plataforma, muy parecido a lo que ocurre con Mercado Libre o Amazon.

Shein busca activamente a marcas y minoristas para vender sus productos en su plataforma, estos suelen estar en China o zonas aledañas. Esto no es un proceso abierto para cualquier persona, sino que a menudo se realiza a través de invitaciones o mediante un proceso de solicitud riguroso.

Para vender en Shein, las marcas deben cumplir con ciertos requisitos, como tener una reputación sólida en otras plataformas, ofrecer productos de calidad, y tener la capacidad de manejar logísticas de envío eficientes.

Los vendedores aprobados tienen acceso a un portal para gestionar sus tiendas. Deben subir sus productos, con descripciones detalladas y fotos de alta calidad, y configurar sus políticas de envío y devoluciones. Shein ofrece herramientas y capacitación para ayudar a los vendedores a optimizar sus operaciones por lo que se espera este caso sea algo que no se repita.