Cómo ver Pingüinos, ballenas y lobos marinos: las experiencias que solo Puerto Madryn ofrece

Puerto Madryn es sinónimo de avistaje de ballenas y esto queda muy en claro al buscar a este animal en Google Trends, siendo Puerto Pirámides una de los lugares más buscados en los últimos 30 días. Sin embargo, este rincón de la Patagonia es mucho más que eso. A orillas de este destino costero de Chubut ofrece un abanico de actividades que combinan vida marina, paisajes únicos, gastronomía fresca y tranquilidad durante todo el año.

Cuáles animales se pueden ver en Puerto Madryn

Ballenas francas australes

Entre junio y diciembre, las ballenas francas australes llegan para reproducirse y parir en las aguas calmas del golfo. Uno de los puntos más emblemáticos para verlas es la Playa El Doradillo, donde se pueden observar a pocos metros de la costa, sin necesidad de embarcarse, mientras saltan y juegan con sus crías.

Desde la playa El Doradillo se pueden ver ballenas francas australes sin embarcarse.

Buceo y snorkel con lobos marinos

Para quienes buscan una experiencia cercana con la fauna, una de las excursiones más fascinantes es el buceo o snorkel con lobos marinos en la reserva de Punta Loma. Allí, estos animales curiosos se acercan a los visitantes para nadar a su alrededor en un encuentro inolvidable.

Pingüinos de Magallanes: la llegada de los viajeros australes

A partir de septiembre, los pingüinos de Magallanes comienzan a llegar a las costas de Chubut para reacondicionar sus nidos, poner huevos y criar a sus pichones.

Punta Tombo , a 180 km al sur de Puerto Madryn, alberga la colonia más grande del mundo , con más de un millón de ejemplares.Un sendero de unos 3 km permite caminar entre los pingüinos y observar de cerca su ciclo de vida.

Otras colonias más pequeñas también pueden visitarse hasta marzo, cuando estas aves regresan al mar.

Pingüinos de Magallanes, otro de los animales protagonistas de Puerto Madryn.

Lobos, elefantes marinos y fauna de estepa

La región alberga fauna durante todo el año. Lobos y elefantes marinos pueden observarse en las reservas de Punta Pirámide y Punta Loma. En la estepa, los visitantes pueden encontrarse con guanacos, maras patagónicas, choiques, zorros grises, piches y una gran variedad de aves, desde cormoranes roqueros hasta gaviotas cocineras.En verano, además, los delfines se suman al espectáculo natural en las costas.

Sabores patagónicos

La gastronomía de Puerto Madryn es otro de sus grandes atractivos. Los restaurantes locales ofrecen pescados frescos, mariscos y platos típicos de la región, que reflejan la riqueza marina del golfo. Entre las celebraciones imperdibles destaca la Fiesta Nacional del Cordero, un evento que combina tradición, música y sabores de la Patagonia.