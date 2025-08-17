Cómo utilizar la inteligencia artificial para planificar las vacaciones

La inteligencia artificial resuelve muchas de las cosas que antes nos hacía perder tiempo valioso. Cuando los meses pasan y se acerca el momento de planificar las vacaciones, la cantidad de opciones puede volverse una verdadera pesadilla. Aprender a utilizar la IA para esa tarea, puede simplificar mucho las cosas.

Las diversas opciones de IA pueden funcionar como planificadores de viajes interactivos, estos pueden ayudar desde la primera idea hasta el itinerario final.

No obstante, para sacarle el máximo provecho a este recurso será necesario brindarle información básica y fundamental, por ejemplo, destino de preferencia, quienes participan del viaje (jóvenes, ancianos, niños) y fechas problables.

Cómo planificar un viaje con inteligencia artificial

Lo que tenemos que saber para que la IA busque opciones es, básicamente, definir el tipo de viaje que se quiere hacer:

Destino o región

Fechas aproximadas

Presupuesto total

Intereses (playa, montaña, gastronomía, cultura, compras, aventura, relax...)

Quiénes viajan (solo/a, en pareja, con amigos, familia)

En caso de no saber de cuánto será el presupuesto, la pregunta puede empezar de otra manera y que sea la propia herramienta la que nos marque un aproximado de cuánto puede costarnos un determinado viaje.

Las recomendaciones de la IA para armar un viaje

La IA, además, puede armar itinerarios y rutas, sugerir un camino lógico para optimizar tiempo y transporte, también combinar ciudades o puntos de interés según el estilo de viaje definido. Asimismo es posible que incluya distancias, medios de transporte y tiempos estimados.

En cuanto a alojamiento brinda opciones considerando el presupuesto y ubicación preferida. Si no tenemos un presupuesto definido, la IA dispondrá de alternativas para diferentes bolsillos. Además compara barrios y zonas seguras y explica pros y contras de hoteles, hostales o departamentos.

Por otro lado brinda el detalle de las actividades y experiencias sugeridas: recorridos o atracciones “obligatorias” o “secretas”; restaurantes, mercados y cafés recomendados; tours guiados o excursiones y consejos para ahorrar y evitar filas.

Como si fuera poco, se le puede pedir un check list con consejos y papeles necesarios: documentación y visado, seguros de viaje, vacunas que exija el destino, ropa recomendada y aplicaciones útiles.