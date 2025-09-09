Cómo saber si tu pasaporte argentino tiene fallas: el chatbot oficial para consultarlo

Luego de que el Gobierno nacional informara sobre las partidas fallidas de pasaportes argentinos surgieron numerosas dudas y consultas de personas que no quieren pasar un mal momento a la hora de viajar.

Y es que, según se comunicó, las fallas que se presentan en determinados lotes no son perceptibles para el ojo humano. Tiene que ver con la tinta defectuosa que sí es identificada por las máquinas en los puestos migratorios.

A raíz de las numerosas consultas, el Renaper (Registro Nacional de las Personas) habilitó un chatbot que responde cuál es la situación de cada pasaporte, en caso de tener dudas. Cabe mencionar que ya se garantizó que se harán nuevas impresiones sin cargo a quienes tengan uno “fallado”.

Renaper habilitó un chatbot

El Renaper habilitó una herramienta de verificación en su chatbot oficial para chequear si tu pasaporte efectivamente pertenece a los lotes fallidos.

Por otro lado, aquellos documentos que deban ser reemplazados contarán con la reposición inmediata y sin costo en las oficinas de los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Mendoza, Salta, Córdoba y Rosario para quienes tengan viajes próximos.

Cómo funciona el chatbot de Renaper

El chatbot funciona en el número 11 51261789. Para consultar, este es el paso a paso:

Cuando el chat te saluda, se debe seleccionar opción B: “Pasaporte”

Cuando seleccionás “Pasaporte” te muestra otro menú.

Ahí, se debe seleccionar D: Chequeo de Pasaporte , donde pide el número

Acordate de tener a mano dicho documento para escribir el número, por ejemplo: AAL456671

Entonces el chatbot te informa lo que corresponda

Luego, termina la consulta y te saluda

Las opciones:

Si el pasaporte requiere revisión pueden surgir dos posibilidades.

A) Que esté bien

B) Que sea necesario fabricar de nuevo el pasaporte. Este mantiene su número (es decir, no es un nuevo ejemplar) y es sin cargo.

Dónde ir si se debe reponer el pasaporte

En caso de tener que reponer el pasaporte, el trámite puede tardar entre 2 y 6 horas.

Los Centros Integrales de Documentación son los siguientes: