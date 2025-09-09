Cómo darte cuenta si tu pasaporte argentino tiene fallas: las claves para verificarlo

El Gobierno Nacional anunció la detección de fallas en la tinta de seguridad de miles de pasaportes argentinos. Ante esto, muchos empezaron a preguntarse como saber si el documento de ellos está afectado, sin la necesidad de pasar por un control migratorio.

Cómo saber si mi pasaporte argentino está defectuoso

En primer lugar, es importante verificar la numeración del pasaporte para ver si pertenece a los rasgos de la serie AAL afectados.

AAL314778 – AAL346228

AAL400000 – AAL607599

AAL616000 – AAL620088

Si tu número entra dentro de estos grupos, tendrás que tramitar la revisión, aunque no observes irregularidades visibles.

Pasaporte Argentino (Archivo/La Voz).

En segundo lugar, hay que revisar la fecha y lugar de emisión, ya que los emitidos en el último año -especialmente en consulados del exterior-, tienen más probabilidades de estar comprometidos. Los impresos en la Argentina con las mismas series también deben ser verificados aunque el riesgo sea menor.

Es fundamental también hacer un repaso general del documento; Si bien la falla principal no se detecta a simple vista, cualquier irregularidad puede ser el indicio de que conviene realizar la verificación. También es recomendable revisar que el sello holográfico y la foto del titular estén completos y sin alteraciones, aunque estos elementos no garanticen la detección de la tinta defectuosa.

Pasaporte argentino.

Los ciudadanos que tengan pasaportes dentro de las series afectadas pueden acudir al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en la Argentina o al consulado argentino en el exterior. Ahí se chequeará si el documento está defectuoso. En caso de que sí, se emitirá uno nuevo sin costo.

Se recomienda tener a mano, otros documentos de identidad para evitar complicaciones mientras se tramita la reposición del pasaporte argentino. Según TN, fuentes oficiales recordaron que la falla es consecuencia de una tinta negra de seguridad suministrada por un proveedor alemán, que abastece las máquinas desde hace 12 años.

Puede identificarse mediante controles migratorios y ya fueron retiradas las partidas afectadas. El RENAPER, junto a Migraciones y Cancillería, garantizan que los pasaportes defectuosos sean reconocidos como documentos legales válidos.

Qué pasa si necesito el pasaporte argentino de urgencia

En caso de requerir el documento con prisa para viajar con urgencia, se puede entregar un pasaporte de emergencias, que permita salir del país sin inconvenientes.