Chau VTV en CABA: qué autos y motos quedan exentos de hacer la Verificación Técnica Vehicular en 2025

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que deben realizar los conductores todos los años para garantizar que sus autos y motos estén en condiciones de circular. Sin embargo, determinados vehículos quedarán exentos de cumplir con esta gestión, siempre y cuando reúnan ciertos requisitos establecidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué autos no tienen que hacer la VTV?

Según la normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires, no todos los vehículos deben realizar la verificación de manera inmediata:

Autos 0 km : están exentos de la VTV hasta cumplir 3 años desde el patentamiento o antes de alcanzar los 60.000 kilómetros.

Motos 0 km: no deben realizar la verificación hasta cumplir 1 año de antigüedad.

De esta manera, los conductores que tengan vehículos nuevos no deberán abonar ni cumplir con la revisión hasta superar esos plazos.

La VTV es un documento clave a la hora de planificar viajes en automóvil

Precios de la VTV en CABA 2025

Para quienes sí deben realizar el trámite, los valores actualizados en la Ciudad de Buenos Aires son los siguientes:

Autos : $63.453,61

Motocicletas: $23.858,78

¿Quiénes no pagan la VTV?

Además de los autos exentos, existen beneficios para determinados grupos de personas que no deben abonar el costo de la verificación:

Jubilados, pensionados o mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio y tengan un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo fijado para el pago de patentes en CABA.

Personas con discapacidad , con o sin adaptaciones en sus vehículos.

Familiares de personas con discapacidad (padres, tutores, descendientes, cónyuges o convivientes), incluso si el titular del vehículo no tiene la discapacidad registrada.

Cuáles son los requisitos obligatorios para sacar la VTV.

Requisitos para renovar la VTV

Quienes deban realizar el trámite tienen que sacar turno en la web de la Ciudad y presentar la siguiente documentación:

DNI vigente.

Licencia de conducir actualizada.

Seguro del vehículo.

Cédula verde.

Constancia de pago.

Título de propiedad (en caso de ser necesario).

Oblea de GNC vigente, si corresponde.

¿Qué pasa si circulás con la VTV vencida?

Conducir con la VTV vencida puede generar multas de tránsito y complicaciones legales en caso de un siniestro vial. Por eso, es fundamental renovarla dentro de los plazos correspondientes para evitar sanciones y asegurar que el vehículo esté en condiciones.