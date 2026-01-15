Apagón masivo en CABA: qué se sabe sobre el corte de luz que afecta varios barrios

En medio de una nueva jornada marcada por temperaturas extremas, miles de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense sufrieron cortes de suministro eléctrico que agravaron el impacto del calor sofocante.

El apagón se registró en distintos barrios del centro y del norte porteño, así como en varias localidades del Gran Buenos Aires, donde vecinos reportaron la interrupción del servicio antes de las 15hs. De acuerdo a la información que brindó el Ente Regulador de Energía Eléctrica, el corte se dio en medio del pico de la demanda de energía.

Cuáles son las zonas afectadas por el apagón

Hasta el momento, los barrios afectados son:

Palermo

Belgrano

Recoleta

Colegiales

Villa Devoto

Villa Pueyrredón

Chacarita

Caballito

Saavedra

Villa Ortuzar

Villa Urquiza

entre otros.

En el Conurbano señalaron que Vicente López, Munro, Florida y Tigre, son algunas de las localidades sin energía.

Noticia en desarrollo