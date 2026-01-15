Información General / Energía

Apagón masivo en CABA: qué se sabe sobre el corte de luz que afecta varios barrios

Este jueves 15 de enero se registró un apagón en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires.

Camila Charris Pérez
15 de enero de 2026,

Cortes de luz. (Web)

En medio de una nueva jornada marcada por temperaturas extremas, miles de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense sufrieron cortes de suministro eléctrico que agravaron el impacto del calor sofocante.

El apagón se registró en distintos barrios del centro y del norte porteño, así como en varias localidades del Gran Buenos Aires, donde vecinos reportaron la interrupción del servicio antes de las 15hs. De acuerdo a la información que brindó el Ente Regulador de Energía Eléctrica, el corte se dio en medio del pico de la demanda de energía.

Cuáles son las zonas afectadas por el apagón

Hasta el momento, los barrios afectados son:

  • Palermo
  • Belgrano
  • Recoleta
  • Colegiales
  • Villa Devoto
  • Villa Pueyrredón
  • Chacarita
  • Caballito
  • Saavedra
  • Villa Ortuzar
  • Villa Urquiza
  • entre otros.

En el Conurbano señalaron que Vicente López, Munro, Florida y Tigre, son algunas de las localidades sin energía.

Noticia en desarrollo

