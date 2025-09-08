Información General / primavera

Anuncian el primer “calorazo” del invierno con máximas de casi 30° en Argentina

Llegará un cambio de tendencia climática en gran parte del país y algunas provincias tendrán fuertes aumentos de la temperatura.

Ramiro Pérez
Ramiro Pérez

8 de septiembre de 2025,

Anuncian el primer “calorazo” del invierno con máximas de casi 30° en Argentina
Se acerca la primavera. FOTO:DYN/RODOLFO PEZZONI

El invierno empieza a despedirse en Argentina con una sorpresa poco común: temperaturas que se acercarán a los 30 grados en los próximos días. Según el pronóstico de Meteored y la difusión de Radio Mitre, el ingreso de aire cálido desde el norte y la disminución de la nubosidad provocarán un ascenso marcado de las máximas, que podrían trepar hasta los 27°C.

Este cambio, que se sentirá desde el litoral hasta la región central del país, marcará un clima más templado y soleado, ideal para actividades al aire libre después de un agosto dominado por lluvias y ciclogénesis.

Qué provincias tendrán mayor aumento de temperatura

El norte y centro del país también experimentarán este repunte térmico. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires podrían alcanzar entre 25°C y 27°C hacia el viernes 12.

Cuándo se espera una ola de calor en Argentina y qué zonas afectará.
Cuándo se espera una ola de calor en Argentina y qué zonas afectará.

¿Cuándo volvería la lluvia en Argentina?

Si bien el próximo miércoles 10 hay una posibilidad baja de chaparrones, los modelos climáticos indican que un frente frío con lluvias más generalizadas recién podría instalarse hacia mediados de septiembre.

Lluvia y baja de temperatura en Córdoba tras la ola de calor. (Ramiro Pereyra/ La Voz)
Lluvia y baja de temperatura en Córdoba tras la ola de calor. (Ramiro Pereyra/ La Voz)

Pronóstico para Buenos Aires, según Meteored

  • Martes 9 de septiembre: el termómetro dará un salto y podría llegar a los 26°C.
  • Miércoles 10: leve chance de lluvias aisladas, aunque sin impacto significativo.
  • Jueves 11: regresa el sol radiante.
  • Viernes 12: el día más caluroso de la semana, con viento norte y máximas de hasta 27°C.

Temas Relacionados

MÁS DE primavera
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS