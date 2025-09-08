Anuncian el primer “calorazo” del invierno con máximas de casi 30° en Argentina

El invierno empieza a despedirse en Argentina con una sorpresa poco común: temperaturas que se acercarán a los 30 grados en los próximos días. Según el pronóstico de Meteored y la difusión de Radio Mitre, el ingreso de aire cálido desde el norte y la disminución de la nubosidad provocarán un ascenso marcado de las máximas, que podrían trepar hasta los 27°C.

Este cambio, que se sentirá desde el litoral hasta la región central del país, marcará un clima más templado y soleado, ideal para actividades al aire libre después de un agosto dominado por lluvias y ciclogénesis.

Qué provincias tendrán mayor aumento de temperatura

El norte y centro del país también experimentarán este repunte térmico. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires podrían alcanzar entre 25°C y 27°C hacia el viernes 12.

Cuándo se espera una ola de calor en Argentina y qué zonas afectará.

¿Cuándo volvería la lluvia en Argentina?

Si bien el próximo miércoles 10 hay una posibilidad baja de chaparrones, los modelos climáticos indican que un frente frío con lluvias más generalizadas recién podría instalarse hacia mediados de septiembre.

Lluvia y baja de temperatura en Córdoba tras la ola de calor. (Ramiro Pereyra/ La Voz)

Pronóstico para Buenos Aires, según Meteored