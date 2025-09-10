Alerta por el pronóstico de la primavera en Argentina: el informe trimestral del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico climático trimestral para septiembre, octubre y noviembre de 2025, y advirtió que la primavera en Argentina podría traer temperaturas más altas de lo habitual, con fuertes contrastes entre regiones y variaciones en las precipitaciones.

Según el informe, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gran parte del centro y noreste del país se ubicarán en un escenario de temperaturas normales o levemente superiores al promedio histórico. Sin embargo, en el sur argentino se anticipan registros inusualmente cálidos, mientras que en sectores del norte y noroeste podrían presentarse valores por debajo de lo normal.

Temperaturas según la región y contrastes marcados

AMBA, centro y noreste: valores normales o apenas superiores a la media.

Sur del país: tendencia a temperaturas más cálidas de lo habitual.

Norte y noroeste: probabilidad de registros inferiores a la media histórica.

Las lluvias y las diferencias según la región

El especialista en Medio Ambiente y pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, Marcelo Madelón, explicó a Infobae que las precipitaciones también mostrarán variaciones notables:

Este, noreste y centro: lluvias dentro de lo normal.

Noroeste y Cuyo: acumulados superiores a lo habitual.

Patagonia: precipitaciones por debajo de lo normal.

Un trimestre con atención especial

El SMN subrayó que este tipo de pronósticos son estimaciones basadas en modelos climáticos de gran escala, por lo que pueden registrarse cambios en los próximos meses. No obstante, la primavera 2025 se perfila como una estación con calor temprano en varias zonas y déficit hídrico en el sur, dos factores clave para la vida cotidiana, el agro y la planificación de actividades al aire libre.