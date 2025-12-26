Alerta por el clima en Argentina para la última semana del año: “Fuera de lo normal”

El cierre de 2025 estará marcado por un clima extremo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el pronóstico semanal del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante los próximos siete días se registrarán temperaturas promedio dos grados por encima de lo normal para esta época del año.

Este escenario dará lugar a la primera ola de calor del verano, que se extenderá entre el lunes y el miércoles próximos y tendrá su pico máximo el martes 31 de diciembre, último día del año.

El 31 de diciembre, el día más caluroso del año

De acuerdo con el pronóstico extendido, para el martes 31 de diciembre se espera una temperatura mínima de 25 grados y una máxima que podría ubicarse entre los 36 y 39 grados, según distintas mediciones.

De confirmarse estos valores, el fenómeno cumpliría con los criterios oficiales para ser considerado una ola de calor, ya que se mantendrían mínimas superiores a los 22 grados y máximas mayores a 32,3 grados durante al menos tres días consecutivos.

Cuándo comienza la ola de calor

El lunes marcará el inicio formal del episodio, con una mínima de 23 grados y una máxima de 33 grados. El martes, las marcas subirán aún más, con 25 grados de mínima y 37 de máxima, mientras que el miércoles 31 se alcanzaría el punto más alto del evento.

El clima de esta semana en Buenos Aires y la ola de calor.

Aunque el fin de semana previo no será considerado técnicamente parte de la ola de calor, las temperaturas ya serán elevadas. Para el sábado se prevé una mínima de 25 grados y una máxima de 34, mientras que el domingo quedará fuera de la serie por una máxima estimada de 31 grados.

Noches sin alivio y ambiente cada vez más agobiante

Uno de los factores que hará más intenso el calor será la falta de alivio nocturno. Desde este sábado, las temperaturas mínimas se mantendrán elevadas, sin descender por debajo de los 20 grados durante la noche y la madrugada, lo que aumentará la sensación de incomodidad.

El SMN anticipa además cielos mayormente despejados, lo que favorecerá el recalentamiento del ambiente a lo largo de los días.

¿Habrá alivio en los primeros días de 2026?

El jueves 1° de enero podría traer un alivio leve y transitorio, con una máxima cercana a los 29 grados. Sin embargo, el descanso duraría poco:

Viernes: máxima de 35 grados

Sábado: podría volver a alcanzar los 39 grados, con probabilidad de tormentas aisladas

Cuándo se espera una ola de calor en Argentina y qué zonas afectará.

Un verano que confirma la tendencia al calentamiento

Este episodio se enmarca dentro de una tendencia sostenida al aumento de las temperaturas en Argentina. Según el informe del SMN titulado “Estado del clima en Argentina 2025”, entre enero y octubre de este año la temperatura media nacional fue 0,59 grados superior al período de referencia 1991–2020.

Ese registro posiciona a 2025 como el cuarto año más cálido de toda la serie histórica, reforzando la previsión oficial de que este verano tiene entre un 40 y 45% de probabilidad de ser más caluroso de lo normal.

Recomendaciones ante la ola de calor

Ante este escenario, las autoridades recomiendan:

Mantenerse bien hidratado

Evitar la exposición al sol en horas pico

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas

Reducir la actividad física intensa al aire libre

El cierre de 2025 llegará con temperaturas extremas, y todo indica que el calor será uno de los grandes protagonistas del inicio de 2026.