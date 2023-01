Accidente fatal en Mar del Plata: una turista murió al ser atropellada por un camión de basura

Una joven de 22 años murió este sábado al mediodía tras ser atropellada por un camión recolector de basura mientras disfrutaba de un paseo en bicicleta. Por el hecho, que ocurrió por la zona de Punta Mogotes, Mar del Plata, el conductor del vehículo quedó detenido.

A pesar de que aún no pudieron esclarecer cómo se produjo el siniestro vial, trascendió que la víctima habría intentado esquivar un pozo, cuando el vehículo no logró esquivarla y la embistió. Minutos después, llegó al lugar el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y constató la muerte de joven, quien falleció en el acto.

Según informó el medio marplatense 0223, especialistas del área de Asistencia a la Víctima trataron de contener a los familiares de la joven turista que estaban en estado de shock.

La causa está a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos, a cargo de Pablo Cistoldi, quien imputó preliminarmente al chofer por “homicidio culposo” y quedó a disposición de la Justicia.

Otro accidente fatal en Mar del Plata

La muerte de la turista de 22 años fue la segunda en menos de 12 horas y en la misma ciudad. Es que durante la noche del viernes un hombre murió mientras se desplazaba en moto tras un choque con un auto en la zona de la Ruta 88 y Vértiz.

Según confirmaron fuentes oficiales, un auto Chevrolet Astra, conducido por un joven de 27 años, habría impactado contra una moto Honda CBX250 en la que se desplazaba la víctima, de 24 años.