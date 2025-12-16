Un incendio vehicular se registró en la mañana de este martes 16 de diciembre en la zona de la calle Los Inmigrantes, casi Su Santidad Papa Francisco. El hecho ocurrió mientras personal de emergencias asistía a una persona que había protagonizado un accidente de tránsito.

Según la información oficial, alrededor de las 06:31 horas una ambulancia del servicio 107 se comunicó con la línea de emergencias 100 para alertar que, durante el traslado del herido, la motocicleta involucrada en el siniestro comenzó a incendiarse.

Ante el aviso, una dotación de Bomberos se dirigió de inmediato al lugar y, al arribar, constató que el rodado se encontraba completamente consumido por las llamas. Los efectivos realizaron las tareas de extinción correspondientes y lograron controlar el foco ígneo sin que se produjeran mayores consecuencias.

Al momento de la intervención del personal de Bomberos, no se registraban personas lesionadas en el lugar, ya que la víctima había sido retirada previamente para recibir atención médica.

Se incendió una motocicleta tras un accidente en Puerto Iguazú.

Hasta el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre las causas que originaron el incendio ni sobre el estado de salud de la persona involucrada en el accidente. El hecho quedó bajo investigación para determinar las circunstancias del siniestro.