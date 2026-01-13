Rescataron en Iguazú a un pichón de urutaú, el enigmático “pájaro fantasma”.

Una vecina de la zona céntrica de Puerto Iguazú alertó este lunes a los Bomberos Voluntarios tras encontrar un ave pequeña dentro de su vivienda. Al arribar al lugar, el personal constató que se trataba de un pichón de urutaú, una especie silvestre característica de la región. El ejemplar fue resguardado y posteriormente evaluado por profesionales del Refugio Güirá Oga, quienes realizaron el correspondiente examen para determinar su estado de salud.

El urutaú, conocido popularmente como el “pájaro fantasma”, es una de las aves más enigmáticas de América. Su distribución abarca desde el sureste de México y Centroamérica hasta países como Brasil, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay, llegando al norte y noreste de la Argentina y Uruguay. Habita principalmente en bosques y selvas tropicales, donde suele pasar inadvertido gracias a su extraordinaria capacidad de camuflaje.

Uno de los rasgos más distintivos de esta especie es su canto, profundo y melancólico, frecuentemente asociado a leyendas y creencias populares. Este sonido, que se escucha al amanecer y durante las noches de luna, cumple funciones territoriales y reproductivas, aunque también ha alimentado relatos que lo vinculan con espíritus o almas en pena, transmitidos de generación en generación.

El urutaú posee un plumaje marrón y una postura alargada que le permite confundirse con las ramas de los árboles, volviéndose casi invisible durante el día. De hábitos nocturnos y comportamiento solitario, se activa por la noche para cazar insectos y pequeños invertebrados, utilizando una técnica basada en la inmovilidad y la captura rápida con su pico ancho y fuerte.

En Puerto Iguazú, la presencia del urutaú es conocida en distintos puntos de la ciudad. Mientras los vecinos ya se han acostumbrado a su particular canto, este suele sorprender —e incluso asustar— a turistas que lo escuchan por primera vez durante la madrugada. El rescate del pichón volvió a poner en valor la riqueza de la fauna silvestre local y la importancia de dar aviso a las autoridades ante este tipo de hallazgos.