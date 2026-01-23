Refuerzan los controles de velocidad en el Parque Nacional Iguazú para proteger la fauna.

Con el objetivo de intensificar los controles de velocidad en las rutas y caminos que atraviesan el área protegida, el Parque Nacional Iguazú incorporó nuevos dispositivos electrónicos que serán utilizados por el Cuerpo de Guardaparques Nacionales durante los procedimientos de fiscalización.

Desde la administración del Parque recordaron que la velocidad máxima permitida en las rutas internas es de 60 kilómetros por hora, mientras que en los tramos con mayor presencia y circulación de fauna silvestre el límite se reduce a 40 kilómetros por hora. El respeto de estas normas es clave, ya que el atropellamiento de animales representa una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en la región.

La implementación de estos equipos se enmarca en una serie de acciones destinadas a fortalecer la seguridad vial y, al mismo tiempo, preservar el patrimonio natural del Parque Nacional Iguazú. En ese sentido, las autoridades apelaron a la responsabilidad de los conductores que transitan por el área protegida para evitar siniestros y proteger la vida silvestre.