Puerto Iguazú tendrá un vuelo directo a Lima desde diciembre de 2025

La nueva ruta será operada por Flybondi con cuatro frecuencias semanales, potenciando el turismo internacional en la provincia.

Jimena Leguizamón
28 de agosto de 2025,

Puerto Iguazú tendrá un vuelo directo a Lima desde diciembre de 2025 (Prensa Flybondi/Archivo)

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció este jueves 28 de agosto la incorporación de una nueva ruta aérea que unirá Puerto Iguazú con Lima a través de la compañía Flybondi. El servicio directo comenzará a operar en diciembre de 2025 y contará con cuatro frecuencias semanales, consolidando un acceso más ágil a conexiones internacionales estratégicas.

El lanzamiento se realizó durante un encuentro encabezado por Passalacqua y el CEO de Flybondi, Mauricio Sana, junto a funcionarios provinciales, autoridades municipales y referentes del sector turístico.

La conexión posiciona a Iguazú en el mapa global al vincularse con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, el de mayor tráfico de Sudamérica, que concentra vuelos a 70 destinos en 23 países y proyecta alcanzar los 40 millones de pasajeros en 2026.

Además de facilitar la llegada de turistas peruanos, el nuevo vuelo permitirá a Misiones integrarse a una red de destinos internacionales en Sudamérica, Norteamérica, Europa y el Caribe, potenciando tanto el turismo receptivo como las oportunidades de negocios y congresos.

Con este acuerdo, Flybondi fortalece su expansión internacional y la provincia avanza en su estrategia de consolidar a Puerto Iguazú como un destino cada vez más accesible y competitivo en la región.

