Puerto Iguazú tendrá un vuelo directo a Lima desde diciembre de 2025

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció este jueves 28 de agosto la incorporación de una nueva ruta aérea que unirá Puerto Iguazú con Lima a través de la compañía Flybondi. El servicio directo comenzará a operar en diciembre de 2025 y contará con cuatro frecuencias semanales, consolidando un acceso más ágil a conexiones internacionales estratégicas.

El lanzamiento se realizó durante un encuentro encabezado por Passalacqua y el CEO de Flybondi, Mauricio Sana, junto a funcionarios provinciales, autoridades municipales y referentes del sector turístico.

La conexión posiciona a Iguazú en el mapa global al vincularse con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, el de mayor tráfico de Sudamérica, que concentra vuelos a 70 destinos en 23 países y proyecta alcanzar los 40 millones de pasajeros en 2026.

Además de facilitar la llegada de turistas peruanos, el nuevo vuelo permitirá a Misiones integrarse a una red de destinos internacionales en Sudamérica, Norteamérica, Europa y el Caribe, potenciando tanto el turismo receptivo como las oportunidades de negocios y congresos.

Con este acuerdo, Flybondi fortalece su expansión internacional y la provincia avanza en su estrategia de consolidar a Puerto Iguazú como un destino cada vez más accesible y competitivo en la región.