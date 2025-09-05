Puerto Iguazú será sede de Volar 2025, el encuentro que destaca la biodiversidad misionera.

Del 5 al 7 de septiembre, Puerto Iguazú recibirá a profesionales, científicos, comunidades e invitados internacionales en Volar 2025, una cita que busca consolidar a Misiones como referente del turismo de naturaleza en la región.

El evento tendrá como ejes la observación de aves, la conservación ambiental, la cultura y el desarrollo local. Durante tres jornadas se desarrollarán charlas, experiencias de aventura y actividades culturales con la selva paranaense como escenario. Entre los participantes sobresale la presencia del brasileño José Augusto “Guto” Carvalho, creador de Avistar Brasil, considerado el mayor encuentro de birdwatching de América Latina.

La propuesta se apoya en la política ambiental de Misiones, en particular en el Corredor Verde, que conecta áreas naturales protegidas y constituye uno de los principales activos de la provincia en materia de conservación.

No obstante, el encuentro también pondrá sobre la mesa los desafíos que enfrenta la región, como la presión del sector agropecuario e inmobiliario y la necesidad de garantizar una distribución justa de los beneficios económicos del turismo entre las comunidades locales.