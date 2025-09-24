Puerto Iguazú se consolida como uno de los destinos más visitados del Norte argentino.

Vía Iguazú / Indec

La ciudad recibió más de 50 mil visitantes en septiembre y se ubicó tercera a nivel nacional por cantidad de viajeros.

Jimena Leguizamón
24 de septiembre de 2025,

Puerto Iguazú volvió a destacarse en los últimos datos del INDEC como la ciudad más visitada del Norte argentino y uno de los destinos turísticos más concurridos a nivel nacional.

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera de septiembre de 2024, la ciudad recibió 50.768 viajeros, de los cuales el 81,6% eran residentes y el 18,4% no residentes, superando a Salta, que registró 46.663 visitantes en el mismo período.

A nivel nacional, las regiones más elegidas para hospedaje fueron CABA, con 314.112 personas, y Patagonia, con 294.544. En cuanto a localidades, San Carlos de Bariloche lideró la lista con 64.996 viajeros, seguida por Mar del Plata con 51.365, mientras que Puerto Iguazú quedó en tercer lugar.

En cuanto a las pernoctaciones, se estimaron 3.403.032 noches en establecimientos hoteleros y parahoteleros en todo el país durante septiembre de 2024, lo que representa una baja del 19,2% respecto al mismo mes del año anterior. De ese total, el 27,3% correspondió a la Patagonia, el 20,3% a CABA, y tanto el Litoral como Córdoba concentraron cada una un 14,1% de las estadías.

El crecimiento sostenido de Iguazú refleja el atractivo de sus paisajes naturales, la gastronomía, la oferta cultural y los servicios turísticos que consolidan a la ciudad como un destino líder en el mapa nacional.

