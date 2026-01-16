Puerto Iguazú: alarma en la Ruta 101 por humo en un colectivo.

Durante la mañana del pasado miércoles, alrededor de las 8:15, la Guardia de Bomberos Voluntarios fue alertada por un supuesto incendio de un colectivo que circulaba por la Ruta Nacional Nº 101, en sentido Iguazú–Aeropuerto, a la altura del puesto de Gendarmería Nacional.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el vehículo no presentaba fuego activo. La situación se originó a raíz de un bloqueo en el sistema de frenos, lo que generó una importante emanación de humo y motivó la alarma inicial.

En el sector ya se encontraba personal de Gendarmería Nacional, que realizó tareas de control del tránsito para garantizar la seguridad vial. Por su parte, los bomberos efectuaron trabajos de enfriamiento con devanadera, logrando estabilizar el rodado y normalizar la situación.

No se registraron personas lesionadas ni daños materiales de consideración. Una vez asegurado el colectivo, el tránsito fue restablecido con normalidad.