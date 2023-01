Un hombre, conocido en la ciudad de Puerto Iguazú por su trabajo de vendedor ambulante, protagonizó un accidente de tránsito en la madrugada de este miércoles, donde él y toda su familia resultaron heridas. Si bien sus hijas y esposa fueron dados de alta con fracturas en sus miembros, el hombre continúa internado en el Hospital local con múltiples fracturas. Los bomberos debieron rescatarlo del habitáculo del vehículo.

Según los datos que dieron a conocer los Bomberos Voluntarios, el accidente ocurrió sobre avenida Néstor Kirchner con la víctima que quedó atrapada, siendo los cuatro ocupantes fueron derivados por el 107. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, 107 y la Policía. El hombre de 25 años debió ser sometido a una cirugía y según el parte brindado a sus familiares deberán practicarle otras para que pueda recuperarse.

Al momento del impacto, en la zona había muchas personas que acudieron a auxiliar a los ocupantes del vehículo, el conductor, su esposa y sus dos hijos. Los vecinos sacaron a la mujer y a las niñas del habitáculo y aguardaron la llegada de los Bomberos Voluntarios que debieron retirar al hombre tras varios minutos de trabajo.

“Mi marido esquivó una moto para no chocarlo y perdió el control del vehículo, fuimos a parar contra un poste y un local comercial”, contó la mujer que tiene sus dos piernas facturadas a causa del impacto. “Mis hijas tienen fracturas, yo no me puedo mover y mi marido esta grave. Él es el sostén de la casa, no sé que hacer. Tenemos muchas cuentas, somos vendedores ambulantes y con eso sobrevivimos, si no podemos trabajar no podemos pagar las cuentas y la cirugía con las prótesis para mi marido”.

El conductor del vehículo de 25 años de edad está internado en terapia intensiva con fracturas múltiples. La familia solicita ayuda a los vecinos para solventar gastos. Para colaborar comunicarse al 3757-502663.

Puerto Iguazú: accidente de tránsito dejó a una persona gravemente herida. Foto: El Territorio

Fuente: El Territorio