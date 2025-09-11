Puerto Esperanza se prepara para la XXI edición del Jeep Club en su 99° aniversario.

Puerto Esperanza celebrará sus 99 años con una propuesta cargada de emoción: la XXI edición del Jeep Club del Norte. El evento tendrá lugar este fin de semana en el predio renovado de Esperanza Centro, establecimiento Don Juan, en el circuito “Pato Gruber”, donde se espera la llegada de pilotos locales e internacionales.

Las actividades comenzarán el sábado desde las 8 con las inscripciones y la trilla, que se extenderá durante toda la jornada. El domingo, desde temprano, el espacio abrirá sus puertas al público con cantina, feria de artesanos y el tradicional asado comunitario.

Aunque en esta edición no habrá elección de reinas, la fiesta promete ser un punto de encuentro para los vecinos y visitantes que llegarán a disfrutar de la adrenalina de las pruebas y el ambiente festivo.

La organización destacó que este año el esfuerzo fue “a pulmón”, con el objetivo de mantener viva una tradición que acompaña cada aniversario de la localidad.

Fuente: El Territorio