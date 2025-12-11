Operadores turísticos de Perú que llegaron en el primer vuelo directo Lima–Puerto Iguazú realizaron ayer miércoles un recorrido por las Misiones Jesuíticas de San Ignacio, donde también participaron del espectáculo de imagen, luces y sonido. La actividad formó parte de una agenda organizada por el Ministerio de Turismo para mostrar la diversidad de experiencias que ofrece Misiones y fortalecer la articulación comercial entre agencias peruanas y locales.

El ministro de Turismo, José María Arrúa, destacó la presencia del grupo y valoró el programa de actividades diseñado. “La verdad que contentos, felices de poder recibirlos, operadores turísticos exactamente de lo que es turismo emisivo y turismo receptivo de Perú, que vinieron con el vuelo que empezó hace muy poco a través de Flybondi de Lima a Iguazú”, afirmó.

Arrúa precisó que los visitantes ya habían recorrido los atractivos de Puerto Iguazú antes de ampliar su itinerario hacia el centro de la provincia. “Ya hicieron los días anteriores todo lo que es la experiencia de Cataratas y, bueno, en esta oportunidad queríamos también traerlos a San Ignacio, que hagan un pequeño recorrido, ya hicieron actividades durante la mañana, estuvieron también en un complejo de agua muy conocido como es el Club del Río y ahora lo que va a ser de imagen y sonido, este espectáculo que es único”.

El funcionario remarcó el objetivo de promover un turismo que trascienda el Parque Nacional Iguazú. “El objetivo también es posicionar a Misiones, no solo en un solo punto como es Iguazú, sino recorrer toda la provincia. Por supuesto, la idea siempre de estos vuelos es que obviamente sean turistas que no se quedan solamente con Iguazú, sino que hagan toda la experiencia de Misiones”.

Operadores turísticos de Perú recorrieron Misiones y destacaron la nueva conexión aérea con Iguazú.

En ese sentido, adelantó que la agenda continuará durante la temporada: “La semana que viene hay otro FAM que se está yendo para el Moconá, que también vienen algunas agencias de Estados Unidos para poder también recorrerlo, así que, bueno, estamos trabajando. Durante todo diciembre vamos a trabajar, durante todo enero, todo febrero, para que vengan medios de prensa, medios especializados, agencias de turismo, turoperadores, organizadores de eventos, de congresos. La idea es poder en este tiempo generar todas las expectativas y mostrar toda la oferta turística de la provincia de Misiones a través de esta nueva oportunidad que tiene la provincia, que es este vuelo que conecta con Lima, pero como siempre decimos, a través de Lima con el mundo”.

Las impresiones de los operadores peruanos

La visita dejó una impresión muy positiva entre los profesionales del sector, quienes resaltaron tanto la calidad del recibimiento como el potencial que abre la nueva conectividad aérea.

Rocío Olivari, de Domireps, celebró la atención recibida y el valor estratégico del vuelo directo. “Por estar en un sitio tan místico, tan bonito, hemos recibido mucha calidez tanto del personal que nos ha recibido desde Iguazú. Muy bonito todo, muy esmerado el servicio, de calidad sobre todo. Y nos da gusto encontrar eso y tener ahora la conectividad directa con Perú, porque es ahora vuelo directo y, bueno, es lo que esperamos para atraer más gente ahora más seguido”, señaló.

Destacó además la comodidad del viaje: “Ayuda mucho el horario tanto para venir, bueno, para los que se van también, las horas de vuelo, el avión que está cómodo, está confortable y, bueno, el servicio en sí. Nos ayuda mucho el tener esa cercanía ahora con Iguazú, nos ayuda bastante”. También confirmó que ya iniciaron contactos comerciales: “Ahora estamos contactando ya nuevas agencias, vamos a intercambiar más relaciones ahora y nos van a mandar sus paquetes, igualmente nosotros lo de Perú. Nos interesa atraer mucho más bien ahora los turistas a esta zona que no era muy conocida. La verdad que nos ha gustado mucho”.

Camila Visalot subrayó el descubrimiento de nuevos atractivos más allá de las Cataratas. “La experiencia ha sido muy bonita, conocer especialmente más de Misiones en general. Como justamente se estaba diciendo, a veces solamente conocen el destino que es las cataratas, pero hay mucho más que tienen que ofrecer de su historia, entonces ha sido una gran experiencia que definitivamente vamos a aprovechar ahora que tenemos el vuelo directo”.

Por su parte, Hugo Ríos, de Volatia Reps, destacó la diversidad de propuestas conocidas durante el recorrido. “Para nosotros ha sido una sorpresa ver tantas cosas bonitas, cosas diferentes, cosas que normalmente un pasajero peruano que viene aquí a la zona de Iguazú y a la zona de Misiones no conoce”, afirmó.

También valoró la posibilidad de replicarlas en el mercado peruano. “Ahora nos ha podido transmitir tantas cosas importantes, bellas, cultura, que sin embargo ahora le hemos aprovechado muchísimo y nos gustaría replicarlo a nuestros clientes en Perú. Bueno, justamente eso, con el objetivo también de organizar algún paquete, alguna opción para ofrecerla en Perú para que lleguen aquí a Misiones”.

Ríos destacó el potencial de la nueva ruta aérea: “Nos permite la conexión inmediata, sin irnos a otro lado. Inmediata. Y luego vivir una cierta cantidad de días para vivir nuevas experiencias. Las salidas de ellos son varios días por semana, en todo caso nos permite hacer varios días y conocer diferentes cosas aquí en Misiones”.

Finalmente, señaló que el mercado peruano muestra interés en la región: “Hace mucho tiempo que no estaba en la cercanía de poder visitar las cataratas, Misiones, etc. Ahora con la conectividad de la línea aérea nos permite hacer eso”.